Elecciones 2023: Gioja lanzó su candidatura a gobernador de San Juan

El diputado nacional del Frente de Todos se lanzó a la pelea por la provincia "para gobernar con la gente". Dura crítica a Uñac.

El diputado nacional del Frente de Todos José Luís Gioja lanzó este martes su candidatura a gobernador por San Juan en las elecciones 2023 de esa provincia. Con sus 73 años decidió enfrentar al actual mandatario, Sergio Uñac, quien buscará un tercer período si consigue el aval de la Corte Suprema de Justicia.

Gioja, que gobernó la provincia entre 2003 y 2015, encabezó el acto de lanzamiento de su candidatura y apuntó contra su ex delfìn Uñac. "El gobernador actual ya ha cumplido los mandatos que la Constitución Provincial exige, por lo cual creemos que no puede ser candidato”. La Constitución de esa provincia establece que el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces. Uñac busca un tercer período, luego de haber sido vicegobernador (2011-2015) y luego gobernador en dos períodos consecutivos (2015-2019 y 2019-2023).

“A casi 20 años de que este querido pueblo de San Juan me concediera el honor de gobernarlo vuelvo a presentarme”, marcó Uñac y agregó: “Soy el mismo, con algunas arruguitas más en la cara pero con el alma impecable, con el espíritu recién planchado”.

Gioja afirmó que volverá a gobernar la provincia no solo "para la gente", sino "para gobernar con la gente" y agregó ante la ovación de los presentes en el acto de lanzamiento: "Eso es lo que necesitamos. Queremos volver y he vuelto”.

Sobre la posibilidad de usar la Ley de Lemas para candidatearse por adentor del FdT, Gioja explicó: "Eso no va a depender de nosotros, yo me estoy enterando que es ‘San Juan por Todos’ y no ‘Frente de Todos’, si el que conduce (Uñac) no necesita de nosotros, no llama, no participa democráticamente dentro de esta cosa que está en el Código Electoral; bueno, iremos por afuera. Si nos llaman y somos parte sin compartir las ideas de ese frente, por supuesto que vamos a ir por adentro”.

El evento estaba previsto para ayer, pero debió posponerse por la muerte de su hermano, Ricardo Gioja, ocurrida el domingo. Al respecto, el ex gobernador expresó: "Él fue uno de los que me pidió que no aflojáramos, que no permitiéramos que tanto trabajo se echara por la borda porque nuestra gente está volviendo a sufrir".

El ex presidente del Partido Justicialista irá por su cuarto mandato, pese a que la justicia declaró inconsitucional la ley que eliminó las PASO en San Juan, a instancias de Uñac. La presentación fue realizada por la oposición provincial y con el aval del propio José Luís Gioja. La jueza del Juzgado Contencioso y Administrativo, Adriana Tettamanti, argumentó que “hubo vicios en el trámite de aprobación de la ley” y por eso, declaró inconstitucional la medida que suprime la instancia de elección de candidatos.

Uñac había adelantado la intención de modificar el Código Electoral para suprimir esta instancia de voto y el hecho fue consumado en una sesión con tratamiento sobre tablas, que no fue especial en la Cámara de Diputados de San Juan.

A fines de 2022, Uñac firmó el decreto que establece que las elecciones sanjuaninas se realizarán el 14 de mayo del 2023. Dias después, confirmó que será candidato a gobernador para su tercer mandato. "Van a ser los sanjuaninos los que determinarán quienes quieren que gobiernen, para eso estamos haciendo una invitación a dar la discusión de modelos a desarrollar", declaró.

Con información de Noticias Argentinas