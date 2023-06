Elecciones 2023 en Tigre: renunciaron 4 funcionarios de Julio Zamora en medio de la interna con Malena Galamarini

Entre los cuatro dirigentes está el hermano del intendente. Zamora está anotado para competir en la interna de UP contra la titular de AySA y pareja de Sergio Massa, pero analiza ir con lista corta.

La interna en Tigre de Unión por la Patria de cara a las elecciones y la oficialización definitiva de las listas. Cuatro funcionarios municipales renunciaron en el distrito que hoy gobierna julio Zamora, quien está anotado en la interna con el espacio de Malena Galamrini, esposa de Sergio Massa. Sin embargo, el jefe comunal no descarta ir con una boleta corta ya que anotó su precandidatura en tres listas.

Entre los que presentaron su dimisión está Mario Alberto Zamora, el hermano del intendente y quien fuera secretario de Gobierno y Secretario de Protección Ciudadana. Siguieron por el mismo camino Aníbal Mastroianni (Secretario de Hacienda), Pedro Ridosz (Secretario de Protección Ciudadana) y Alberto Vegnaduzzi (Subsecretario de Redes Urbanas). No trascendieron las razones formales de las renuncias y solo se consignó que fue producto de "cuestiones internas" y diferencias en torno a la gestión durante estos años.

Vegnaduzzi está anotado en la posición 10 de la lista de precandidatos a concejales de Zamora en Unión por la Patria.Cerca de la titular de AySA aseguran que no pasarán a estar en la campaña de ella y de acuerdo a lo que supo este portal Mario Zamora no estará allí.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Mediante una carta de puño y letra, Mario Zamora, hermano del mandatario municipal, alegó “razones de índole estrictamente personal”. Al mismo tiempo agradeció “la confianza dispensada” para asumir funciones.

En diálogo con AM 530, el intendente de Tigre brindó detalles de la interna de Unión por la Patria y el renunciamiento de su hermano dentro del gabinete. Sobre esto último, dijo que “hubo muchos llamados durante este tiempo de funcionarios, de militantes reconocidos, de candidatos de otras listas y otros más a funcionarios míos pidiéndoles la renuncia para vaciar mi gobierno, para dar la sensación que mi decisión de competir no tiene razón, y que tendría que hacer un candidato único en Tigre”.

Además, recordó que esa jugada ya la vivió años atrás: “Ya me pasó en 2019, no es la primera vez”. Sin pelos en la lengua y con una llamativa tranquilidad por el momento político, Zamora manifestó que “hay una cierta presión para que no sea candidato pero ratifico mi candidatura a intendente. Estoy firme en presentarme como candidato dentro de mi espacio, dentro de Unión por la Patria”.

Por otra parte, Zamora señaló de cara las PASO: “Puedo ganar a o perder, yo se que es una situación anómala porque compito con la esposa del candidato a Presidente, pero estoy dispuesto a a hacerlo. No tengo problema en competir con Malena (Galmarini), y si gana la apoyaré”. En ese sentido, advirtió: “No quiero participar desde otro sector político, pero eso no depende de mí; depende de la Junta Electoral de mi partido”. Y aclaró: “Sino me dejan competir por afuera me quedaría la fatalidad de ir con lista corta. Yo no quiero ir por afuera, quiero ir por adentro”.

Finalmente, el Jefe Comunal detalló que , tras conocerse la precandidatura de Sergio Massa, hablaron por teléfono. “Hablé con Massa y lo felicité. Hacia meses que no hablábamos. Su deseo siempre fue candidato a Presidente y lo logró”. Respecto de la interna en Tigre, Zamora manifestó: “Le dije (a Sergio Massa) que estaba a disposición con mi fuerza política, y le informé que iba participar dentro de la Unión por la Patria y que aspiraba a tener un tránsito normal de la elección”.

Con el objetivo de buscar la reelección, Zamora inscribió su precandidatura bajo la flamante coalición Unión por la Patria, donde también se anotó Galmarini. Sin embargo, analiza ir por afuera de esa PASO y también se anotó a través de la fuerza que él mismo creó, la Agrupación Vecinal Tigre Comunidad de Vida. A su vez, lo hizo bajo el sello vecinal de Acción Comunal. Mañana definirá ante la justicia electoral por cuál de esas listas competirá.