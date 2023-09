Elecciones 2023: en Misiones, Massa pidió "abrazar" a los decepcionados con el Gobierno

En una provincia donde UP perdió en las PASO, el ministro-candidato hizo una autocrítica y les habló a quienes están desencantados con el gobierno nacional. Anunció que durante noviembre se pondrá en marcha la Zona Aduanera Especial en Misiones, a la que describió como "un sueño por el que los misioneros pelean hace años".

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Sergio Massa, pidió "abrazar" a los decepcionados con el Gobierno. "La pandemia, la sequía pero también el no haber establecido las prioridades como correspondían nos llevaron a que muchos sintieran dolor, frustración y hasta enojo", dijo en una entrega de viviendas en Misiones junto al gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad.

En las PASO, Javier Milei fue el postulante presidencial más votado en Misiones, con el 43% de los votos, mientras que UP sacó el 27%. Juntos por el Cambio (JxC) quedó en tercer lugar con menos del 19% de los votos. "Nos tocó un tiempo difícil, sé que hay muchos hermanos y hermanas de misiones que tenían otra expectativa respecto de este tiempo", señaló Massa.

El ministro de Economía recordó que, cuando asumió el Gobierno, la Argentina venía "cuatro años de un fracaso". Y agregó: "La pandemia, la sequía pero también el no haber establecido las prioridades como correspondían nos llevaron a que muchos sintieran dolor, frustración y hasta enojo. Pero hay que ir a buscarlos, hay que abrazarlos, hay que pedirles perdón por aquellas cosas en las que sienten que les fallamos. No está mal que tengamos la humildad de pedir disculpas, no está mal que tengamos la grandeza de saber que no todo lo que nos habíamos propuesto a lo largo de estos años lo conseguimos".

Además, el ex presidente de la Cámara de Diputados se diferenció de la oposición. Entre sus argumentos, señaló que Unión por la Patria es la única lista que puede "mirar para adelante, dándole a la Argentina un proyecto de desarrollo donde la educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva sea financiada desde el Estado".

"Los que estamos convencidos que el camino de la Argentina es con producción y trabajo, defendiendo nuestra soberanía, no rifando nuestra moneda, no poniendo la bandera de otro país en nuestro Banco Central, somos nosotros", dijo Massa y agregó: "Somos los que amamos esta patria, somos los que si mañana muriéramos y volviéramos a nacer, volveríamos a elegir la argentina como lugar. Somos hijos de inmigrantes, somos además los que creemos en el futuro de nuestra tierra ".

Por otra parte, el ministro de Economía anunció que durante noviembre se pondrá en marcha la Zona Aduanera Especial en Misiones. Sobre ese tema, Massa explicó: "Seguramente podamos en la primera semana de noviembre terminar un sueño por el que los misioneros pelean hace años y podamos firmar para dejarle para siempre a esta provincia la posibilidad de competir de igual a igual con los Estados de Brasil, con las provincias de Paraguay, a través de la Zona Aduanera Especial extendida, que es una pelea histórica de todos los misioneros. Nadie puede negar que a la hora de mirar nuestra nación tenemos que entender que cuanto más fuerza tengamos en ese brazo de la Argentina que entra al Mercosur, mayor capacidad de insertar a la Argentina en el mundo vamos a tener".