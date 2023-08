Elecciones 2023: cómo cortar boleta y qué pasa si se me rompe

Ante la inminencia de las PASO 2023, muchos votantes se preguntan cómo cortar boleta y votar distintas agrupaciones. El paso a paso para hacerlo correctamente.

El próximo domingo 13 de agosto, Argentina se prepara para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esta es una instancia crucial para definir las candidaturas presidenciales y otros cargos que competirán en los comicios generales del 22 de octubre.

En este contexto, surge la necesidad de comprender cómo cortar la boleta correctamente para quién desee votar a distintas agrupaciones en distintas categorías, y qué sucede si el voto está mal cortado. A continuación, se detallan los aspectos más importantes de este proceso electoral.

Cómo cortar la boleta correctamente

En las PASO, es posible votar a más de una agrupación política, siempre y cuando sea para distintos cargos. Esto significa que se puede cortar boleta y elegir a un precandidato a presidente de un partido y un precandidato a diputado de otro. Pero, ¿cómo se realiza correctamente el corte de boleta?

Para cortar la boleta y asegurar la validez del voto, el votante debe colocar en el sobre una sola lista por categoría. El recorte de la boleta seleccionada debe ser lo más preciso y prolijo posible, respetando la línea punteada que divide cada sección. Se puede realizar manualmente o con una tijera, sin afectar el número de lista ni los nombres de los candidatos. Lo importante es que cada categoría tenga sólo una agrupación elegida y que sea claro el número de lista.

Qué pasa si el voto está mal cortado

Si la boleta no se encuentra correctamente cortada, un fiscal puede pedir la anulación del voto al momento del conteo. Si procede, ninguna de las opciones que haya elegido el votante serán contabilizadas en ninguna categoría.

El voto nulo es una categoría dentro de los votos no válidos. Se anulará el voto cuando se utilicen boletas no oficializadas, boletas oficializadas con inscripciones o leyendas, dos o más boletas de la misma categoría de candidatos y diferente agrupación política, o boletas que no contengan, al menos sin rotura o tachadura, el nombre del partido y la categoría de candidatos a elegir.

El corte de boleta en la Ciudad de Buenos Aires

En CABA, se votará con Bolecta Única Electrónica para las categorías locales

Vale remarcar que el proceso de votación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para las PASO 2023 presenta una particularidad: se realizarán elecciones concurrentes, es decir, las PASO nacionales y las locales se llevarán a cabo en las mismas mesas, pero con distintos sistemas de votación. Para las elecciones nacionales, se utilizarán boletas en papel, mientras que para las locales, se implementará el sistema de boleta única electrónica (BUE).

En el caso de que el elector quiera "cortar boleta" y elegir diferentes autoridades para los distintos cargos de la ciudad, deberá al momento de iniciar su voto con la Boleta Única Electrónica, elegir la opción "Votar por categorías". En caso contrario, si elige "Votar por agrupación política" (lista completa), se seleccionan automáticamente todas las categorías asociadas a esa agrupación.

Paso a paso, cómo saber dónde voto

Para saber el lugar de votación para las próximas PASO 2023 en Argentina, se debe hacer lo siguiente: