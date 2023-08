Elecciones 2023: cautela y preocupación por un cimbronazo de Milei en el búnker de Unión por la Patria

El oficialismo espera los resultados con moderada expectativa. La reacción a las versiones de una muy buena elección de los libertarios y la convicción de que "esto fue solo una PASO, la elección empieza ahora".

En el búnker principal de Unión por la Patria, el complejo C, en el barrio porteño de Chacarita, se empezaron a ver "caras largas" y uno de los temas que dominan las conversaciones es "la sorpresa de Milei", como se bautizó a la creciente expectativa de que el candidato libertario haga una elección histórica. También sobrevuela la incógnita de quién ganará la interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, de cara a las elecciones 2023.

Con el pasar de las horas, una idea se instalaba con fuerza en el oficialismo. "Esto fue solo una PASO, la elección empieza ahora", repetían un dirigente atrás del otro cuando aún no se conocían los primeros resultados oficial de las PASO presidenciales y provinciales de Buenos Aires.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el inicio de la noche, el oficialismo eligió la cautela frente al sinfín de números de bocas de urnas y mesas testigos que circulan de manera extraoficial entre las campañas, analistas y medios de comunicación. No obstante, existe una expectativa baja ya que lo que algunos ya consideran un seguro cimbronazo de Javier Milei pegó fuerte. Esto quedó claro durante la conferencia de prensa que ofreció la presidenta de la Cámara de Diputados nacional, Cecilia Moreau. Detrás de sus palabras se pudo apreciar el mal momento que se prevé en Unión por la Patria.

Por ahora en el búnker no parecía que había ninguna buena noticia para adelantar. No obstante, hay una importante expectativa por las chances del precandidato a jefe de gobierno porteño, Leandro Santoro. Algunos creen que podría hacer una buena elección.

Pese al cimbronazo de Milei, nadie da este proceso eleccionario por muerto. Sostienen que fue una buena elección y ahora el eje está en que hay que ampliar, como dijo el embajador en Brasil, Daniel Scioli. No se sabe bien qué hacia dónde y con quién, pero la consigna que sale esta noche desde el búnker oficialista es que hay que ampliar la construcción actual.

Las primeras sensaciones de dirigentes de UP en el búnker

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, habló desde el búnker oficialista y agradeció a la población que se acercó a las urnas en la jornada de elecciones. "Creemos que la fórmula (Sergio) Massa- (Agustín) Rossi obtuvo un buen resultado, pero sin duda vamos a seguir trabajando para ampliar esta mayoría que hemos construido en UP", sostuvo la referente del Frente Renovador. En esa línea, resaltó que "es mucho" lo que queda por hacer y aseguró tener la certeza de que el espacio "escuchó y escuchará atentamente el mensaje" del pueblo en las urnas.

Por otro lado, el Embajador en Brasil, Daniel Scioli, destacó el gran desafío que se viene pasa por "construir mayorías para defender el interés nacional, nuestra soberanía, la agenda de la producción y el trabajo". Y llenó de elogios al candidato Sergio Massa: "Nuestra fórmula, Sergio Massa y Agustín Rossi tiene no solamente la característica de la experiencia y el valor, sino fundamentalmente de interpretar las nuevas demandas".

El ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, señaló que el escrutinio "va a ser lento, probablemente ajustado" y pidió paciencia, manteniendo "seriedad hasta el final del resultado". Con respecto a la fórmula oficialista, marcó: "Estamos confiados que esta es la noche de la Argentina del trabajo y la producción y eso lo encarna UP. Massa y Rossi van a ser la referencia política clara de todas las personas que quieran seguir avanzando, que no quieran retroceder y que quieran tener un futuro de prosperidad para ellos y para sus hijos".