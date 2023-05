Elecciones 2023: Bullrich dijo que si es Presidenta reducirá a 8 o 10 los ministerios del Gabinete

La precandidata a Presidenta anticipó que hay que “achicar y achatar” la estructura gubernamental. Insistió en que liberará la cotización del dólar.

En el marco de la cumbre de la Cámara de los Estados Unidos en Argentina (Amcham), Patricia Bullrich reiteró definiciones sobre su plan de gobierno si es electa Presidenta y anunció que reestructurará el Gabinete y tendrá solo entre “ocho y diez” ministerios. Liberación del dólar, reforma laboral y rechazo a integrar los BRICS. Cuándo anunciará su candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

“Achatar y achicar”, afirmó Bullrich sobre la estructura ejecutiva que pretende para su potencial gobierno y sin dar precisiones sobre cuáles son los ministerios que eliminará, dijo que solo tendrá entre ocho y diez carteras. “Hay muchos niveles que no tienen responsabilidad”, argumentó luego de expresar que está convencida de que puede ser elegida por el actual contexto del país. “Es un momento exacto para una personalidad como la mía”, afirmó.

Bullrich fue aplaudida en cuatro oportunidades por los empresarios que integran la cámara que representa los intereses estadounidenses en Argentina. “No hago sarasa”, lanzó como latiguillo que recuerda la frase del exministro Martín Guzmán y despertó risas entre los asistentes. Los hombres de negocios se mostraron satisfechos con los títulos que arrojó, sin detallar la implementación.

Entre esos títulos resaltaron los vinculados al dólar y la reforma laboral. Sobre el primero, insistió en que quitará el cepo al dólar y tendrá un tipo de cambio único. “Hay que terminar con el cepo, que lo único que logra es que la economía se paralice”, expresó.

En la previa a que hable la presidenta del PRO en uso de licencia, desde el equipo de Bullrich señalaron que entre la última semana de mayo y la primera de junio definirá cuál será su precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hoy son tres los que trabajan con ella: Néstor Grindetti, Joaquín de la Torre y Javier Iguacel. Tras la renuncia de María Eugenia Vidal a su candidatura presidencial, Cristian Ritondo hizo un acercamiento con Bullrich pero aún no se materializó en un acuerdo formal.

En otro tramo de la entrevista que le realizó Alejandro Fantino, fue tajante al asegurar que su eventual gobierno no buscará formar parte del bloque que conforman Brasil, Rusia, India y Sudáfrica (BRIC), como hoy pretende la gestión de Alberto Fernández. “A los BRICS no vamos”, sentenció. “El mundo tiene dos dimensiones. Una con la democracia y los valores, como Estados Unidos, Europa e Israel; y otro mundo con una mirada autocrática”, describió. Pero aclaró que su mirada geopolítica no condiciona la mirada económica: “Vamos a ser claros en los principios y abiertos en el comercio”.

En desarrollo