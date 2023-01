Elecciones 2023: Axel Kicillof dijo que está "para otro mandato más”

El gobernador bonaerense reconoció sus deseos de revalidar su gestión en las próximas elecciones. Sin embargo, reconoció que “se va a resolver en conjunto, formo parte de una fuerza política”.

A medida que corren los días, el año electoral empieza a calentarse y el gobernador Axel Kicillof se suma a la disputa por seguir cuatro años más en provincia de Buenos Aires. “Estoy para otro mandato más”, reconoció en una entrevista al portal La Nación, aunque aclaró: “Pertenezco a una fuerza política y entonces la decisión no obedece a caprichos o gustos personales”.

De esta manera, el mandatario provincial reconoció sus deseos de revalidar su gestión en las próximas elecciones, y manifestó que “estoy para hacer otro mandato porque me gusta, creo que armamos un muy buen equipo, que tenemos políticas de gobierno, pero se va a resolver en conjunto, no yo con la almohada. Creo que esos caprichos van por mal camino. Falta mucho para la definición de candidaturas”.

En tanto manifestó que está “con mucho entusiasmo por todo lo que estamos haciendo”, y sostuvo que - a título personal - el 2023 “es el segundo año de gestión y no el cuarto, porque la pandemia impidió llevar adelante algunas tareas de gestión”.

“Para mí es el segundo año de gestión, no el cuarto. Porque la pandemia, nos cambió a todos los planes y tuvimos que afrontar cuestiones complejas, inesperadas”, explicó. “Los primeros dos años no es que no se llamaron a licitaciones, pero era muy difícil llevar adelante obras de construcción en toda la provincia”, consideró.

En referencia al resto de las candidaturas del Frente de Todos, evitó responder si respaldaría una eventual postulación de Alberto Fernández para una reelección, y sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner “está proscripta”.

“Lo que yo digo es que no tenemos resuelto el tema de las candidaturas. Va a ser una elección donde ojalá podamos discutir no candidatos ni personas sino políticas y modelo. Yo expreso un proyecto. Y las cosas con las que no estuve de acuerdo con Alberto se las hice saber”, señaló.

“Que históricamente no pienso igual que Alberto no es algo que tenga que explicar porque se fue de un gobierno del que yo formé parte. Y fue oposición. Hay que contener a todos los sectores. Y creo que en eso, en un mundo complejo, hay que tomar decisiones audaces, y que para el campo popular es un desafío grande”, finalizó.