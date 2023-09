El repudiable comentario del secretario de Educación de Milei sobre el nazismo: "Si la Gestapo hubiera sido argentina..."

Javier Milei aseguró que Martín Krause sería su secretario de Educación en un degradado ministerio. En un panel organizado por Argentinos por la Educación y la Universidad Torcuato DI Tella con referentes educativos de distintas fuerzas, Krause consideró que "si la argentina hubiera sido argentina. en vez de matar 6 millones de judíos, seguramente eran mucho menos porque hubiera habido coimas".

Martín Krause, a quien Javier Milei nombró como su secretario de Educación en un eventual Gobierno, protagonizó una desafortunada frase durante un encuentro organizado por Argentinos por la Educación y la Universidad Torcuato Di Tella, en la que relacionó a la policía secreta del Estado alemán durante el nazismo con el modelo educativo argentino que, en su opinión, es "ineficaz". "Imagínense si la Gestapo hubiera sido argentina, ¿no hubiera sido mucho mejor? En vez de matar 6 millones de judíos, seguramente eran mucho menos porque hubiera habido coimas, ineficiencias de todo tipo, se hubieran quedado dormidos, pero eran alemanes", subrayó el doctor en Administración de Empresas por la Universidad Católica de La Plata vinculado al think tank liberal estadounidense Cato Institute.

Krause, quien sería el secretario de Milei una vez que quede degradado el Ministerio de Economía, estaba defendiendo un modelo educativo sin regulaciones y privatizado cuando eligió hablar de la Gestapo para sostener sus argumentos. Lo dijo durante el encuentro organizado por Argentinos por la Educación junto a la universidad para reunir en una mesa de debate a los referentes de los principales partidos políticos.

Allí expuso cuál es la idea de La Libertad Avanza: "liberar la capacidad de que la gente pueda ofrecer servicios educativos de todo tipo. Esa capacidad que está ahí pero está achatada, encorsetada por un manto de regulaciones que lo impide". Antes, mencionó un libro que indagaba sobre las escuelas privadas que se habían instalado en barrios de menores recursos y resaltó que el autor "empezó a descubrir un mundo en Nigeria, la India, donde existe enorme cantidad de iniciativas y emprendimientos".

Fue entonces cuando empezó a hablar de la Gestapo. Dijo que no se cumplen los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAPS), que son los contenidos establecidos por el Consejo Federal de Educación Inicial, Primaria y Secundaria en las distintas áreas del conocimiento, "porque somos unos chantas". Y amplió: " Porque no cumplimos nada. Dentro de todo, mejor. Esto me hace pensar un poco: imaginense si la Gestapo hubiera sido argentina, ¿no hubiera sido mucho mejor? En vez de matar 6 millones de judíos, seguramente eran mucho menos porque hubiera habido coimas, ineficiencias de todo tipo, se hubieran quedado dormidos... pero eran alemanes. Ese es el problema que hubo", expuso.

Antes, el referente de la Libertad Avanza aseguró que “en materia de educación hay tres puntos a discutir: la libertad de contenidos, la libertad de métodos, y la libertad de elegir proveedores”. Criticó que “hoy exista una homogeneización de contenidos y se considere al alumno como a un militante”. Al hablar de las metodologías, opinó que “hay muchas, pero no sabemos cual es la mejor, y solo lo sabremos si permiten ensayar distintos modelos”. Y sobre la libertad de proveedores, más conocido como el sistema de vouchers, detalló que “se refiere a darle a la gente la capacidad de elegir, algo que ahora no puede, porque ahora básicamente el que no tiene recursos para elegir va a la escuela pública”.

Del encuentro participaron también otros referentes de los partidos políticos que disputan las elecciones. Estuvieron presentes Mónica Marquina, investigadora CONICET, profesora UBA y Fundación Alem; Germán Lodola, Secretario de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. En ese ámbito debatieron sobre los desafíos que tendrá la próxima gestión educativa nacional. Indagaron sobre la conveniencia de abrir nuevas universidades; el sistema de vouchers y la ampliación del presupuesto educativo.

La educación que quiere Milei

El candidato de LLA aseguró que su programa fusionaría los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación con el objetivo de “elaborar políticas públicas transversales a estas áreas”. Esto incluye un sistema de vouchers educativos que buscará “descentralizar la educación entregando el presupuesto a los padres”, en vez de financiar las escuelas a través del ministerio. De esta forma, argumentó en su plataforma, se financiará a la demanda buscando generar una “competencia entre las instituciones educativas desde lo curricular en todos los niveles de educación, incorporando más horas de materias como matemática, lengua, ciencias y tic, o por la orientación y/o la infraestructura”.

El propio diputado explicó a través de un video que “básicamente los vouchers reparten el dinero para que vos lo puedas aplicar en educación, y vos vas a la institución que vos quieras, ya sea de gestión estatal o de gestión privada”. De esta manera se somete a las instituciones educativas a una especie de “sistema de libre competencia”, que supone que las que brindan mal servicio tendrán menos alumnos por lo tanto menos financiamiento. “Están todas aranceladas y vos podes ir a la que vos quieras, y eso las obliga a competir, y aquellas que tienen malos contenidos y malos profesores terminarán quebrando”, completó

El método también plantea que cada institución puede modificar su currícula para atraer a más alumnos. En caso de que su vacante esté superada, deberá priorizar a aquellos que vivan más cerca de la institución.

Durante el panel, Lodola se refirió al sistema de vouchers también: " ¿Saben lo que pasa con las escuelas rurales argentinas con los vouchers? Cierran, porque se convierten en inviables, porque no se sostienen. Hoy se sostienen gracias al Estado. El sistema de vouchers es excluyente, deja afuera a chicos. La educación te hace mas libre no menos libre. La educación libera, no restringe la libertad”. Además acusó a la gestión del ex presidente Mauricio Macri de haber desfinanciado la educación. “Cuando fueron gobierno destruyeron el salario docente, cerraron el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), y discontinuaron el plan Conectar Igualdad”.