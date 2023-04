El reclamo del encuentro del kirchnerismo en Chaco: "No a la proscripción de CFK"

Sectores que respaldan a la Vicepresidenta realizaron un plenario para pedir por su candidatura a presidente y el repudio a la condena por la causa Vialidad.

Fuerzas del kirchnerismo se reunieron en Chaco este sábado para el segundo plenario bajo la consigna "Luche y Vuelve", en el que expresaron su respaldo a una eventual candidatura presidencial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el repudio a la condena por la causa Vialidad.

En el hotel Gala Convenciones, ubicado a las afueras de la ciudad capital, se realizó el evento denominado "Democracia sin proscripción. Nordeste con Cristina", que tuvo como último orador al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

El mandatario chaqueño sostuvo que "hoy nuestro corazón patriota, nuestra esperanza hecha verdad, con las banderas de independencia económica, soberanía política y justicia social, aquí arranca con fervor una militancia que le dice no a las corporaciones, le dice no a la manipulación de la justicia por parte de las corporaciones y le dice no a la proscripción de Cristina".

Comparando el "luche y vuelve" de la década del 70, con la sentencia de la causa Vialidad, que la ex mandataria considera una "proscripción, Capitanich señaló que "no hay peronismo sin Perón, hoy decimos no hay kirchnerismo sin Cristina".

"Nadie puede sustituir el liderazgo y la capacidad de construir una arquitectura política e institucional que llevó al peronismo a la victoria", afirmó el Gobernador frente a los 10 mil militantes de las zonas aledañas del nordeste que se acercaron al encuentro, según estimaron los organizadores.

Previamente, hizo uso de la palabra el intendente de Ensenada, Mario Secco, que afirmó que "Cristina le saca el doble de votos a cualquier dirigente".

"Qué van a hacer por Cristina, eso es lo que nos preguntan de abajo", afirmó el dirigente del Frente Grande y afirmó: "Es élla, no hay plan B. Queremos a Cristina presidenta".

En referencia a la movilización que hará el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires al Palacio de Tribunales adelantó que "esperen al 13 abril" y llamó a construir encuentros similares hasta "llegar al escenario mayor para que la compañera tome la decisión". Sin embargo, aclaró:"No hablamos mal de los compañeros, sino del macrismo"

También hicieron uso de la palabra la diputada nacional Cristina Brítez y el senador correntino del Frente de Todos José "Pitín" Ruíz Aragón.

El primer plenario se hizo el pasado 11 de marzo en el partido bonaerense de Avellaneda, con el lema "Luche y Vuelve. Cristina 2023", en coincidencia con el aniversario de la victoria electoral de Héctor Cámpora en 1973 que terminó con 18 años de proscripción del peronismo.

Asistieron al encuentro, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto; el diputado nacional del Frente de Todos Juan Marino; la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez; el secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel; la referente del partido Igualar, Carmela Moreau; la ex titular del INADI Victoria Donda; entre otros.

Según trascendió, las presencias del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el diputado nacional Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro; que asistieron al encuentro en Avellaneda, no estaban previstas para la reunión en Chaco.

Uno de los puntos que se confirmó en las horas previas al encuentro es que el próximo plenario está previsto para dentro de dos semanas en la provincia de La Rioja, y se espera que haya más encuentros en otras regiones del país antes del cierre de listas pautado para el 24 de junio.

Con información de Télam