El plenario de Avellaneda; el primer paso para romper la "proscripción" y pedir "Cristina Presidenta"

Ante más de 15 mil militantes Axel Kicillof y Máximos Kirchner cerraron el plenario en Avellaneda y afirmaron que "si el pueblo quiere a Cristina, va a ser Cristina".

Ante más de 15 mil militantes se realizó el primero de varios plenarios que buscarán "romper la proscripción contra Cristina Fernández" para que sea "la candidata". En la discusión que se realizó en Avellaneda estuvo presente todo el kirchnerismo, mientras que los dirigentes que responden al presidente Alberto Fernández no participaron.

El plenario lo abrieron el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque y uno de los creadores de "La Patria es el Otro", el intendente de Ensenada, Mario Secco, y el jefe comunal y anfitrión, Jorge Ferraresi. Lo cerraron Máximo Kirchner y el gobernador Axel Kicillof. Nuevamente, no hubo mujeres que hablaran y se expresaran ante la militancia.

Al cierre del plenario, el gobernador Axel Kicillof fue uno de los dos oradores. Allí, él mandatario afirmó que "si el pueblo quiere a Cristina, va a ser Cristina; no le van a torcer el brazo a un gobierno popular".

"Que todo el pueblo sepa que Clarín, La Nación, un sector judicial y espías son una banda mafiosa que buscan proscribir y prohibir a la dirigenta más popular de la Argentina", dijo Kicillof y fue ovacionado. Además criticó al macrismo y ratifico que "esta vez nadie puede hacerse el distraído, nadie puede creerse una revolución de la alegría, nadie puede comerse los globitos de colores".

Respecto del plenario y del debate sobre la proscripción contra la Vicepresidenta manifestó que "a Cristina no se la va a proscribir porque el pueblo la banca, esto se rompe militando, con el pueblo en la calle y diciendo que al peronismo que no le van a condicionar las candidaturas ni las presidencias". "Si el pueblo quiere a Cristina, va a ser Cristina", cerró en medio de una jornada agobiante.

Según afirmaron a El Destape, el plenario de Avellaneda fue el primero de varios que se realizarán en todo el país para lograr "romper con la proscripción contra la Vicepresidenta" y que "sea candidata".

El operativo clamor seguirá las próximas "14 semanas". La fecha hace referencia al 15 de mayo, límite en donde se definirá si se convocan a una PASO nacional, tal como lo establece el calendario electoral 2023.

El acto lo cerró el presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. El dirigente no escatimó en críticas hacía el FMI y la oposición.

Sobre Juntos por el Cambio dijo que "van a volver a hacer lo mismo siempre. Pero eso no es motivo suficiente para pedir que nos voten". "Es bastante mediocre como propuesta política pedir que nos voten porque está Mauricio Macri. Necesitamos representar", reafirmó mientras era aplaudido por los presentes.

En otro pasaje de su discurso, Kirchner hizo referencia a los medios hegemónicos y le habló a la militancia. "Clarín no para de crecer y la Argentina no para de caer", afirmó y le pidió a los presentes "no perder la autoestima, porque cuando un pueblo pierde la autoestima se lo llevan puesto".

En tanto, el líder de La Cámpora hizo referencia al presidente Alberto Fernández sin mencionarlo directamente. "No vamos a salir adelante si el miedo reina; hay algunos que todavía dudan de lo que tienen que hacer para ponerse a disposición del conjunto y abandonar las aventuras personales. Es hora del pueblo".

"La dirigencia argentina se tiene que poner de pie y animarse a dar una pelea. No dos, no tres. Al menos una pelea", cerró.

Una jornada extenuante

El plenario "Luche y vuelve" se llevó adelante por más de cuatro horas en unas 15 comisiones compuestas por entre 250 a 300 personas cada una. El objetivo era discutir la "proscripción" contra Cristina Fernández, la realidad política y económica del país, y el reclamo unánime para que la Vicepresidenta se presente a elecciones.

Las discusiones se basaron en un documento que se confeccionó previamente y que señalaba: "Esta convocatoria debe ser un punto de inflexión que dé inicio a un conjunto de acciones a lo largo y ancho del país, en cada provincia, en cada distrito, en cada barrio, en cada casa, para lograr, con el protagonismo de nuestro pueblo, romper la proscripción".

Sobre la figura de la Vicepresidenta, indicaba que "Cristina es un programa en sí mismo y constituye la garantía indiscutida para la construcción de un país con justicia social, independencia económica y soberanía política".

La jornada de llevó adelante en la sede de la Universidad Nacional Tecnológica (UTN), en Avellaneda, en el complejo de Ramón Franco 5050, y se concentraron agrupaciones políticas, sociales y gremiales, entre otras. La cifra rozó las 20 mil personas.

La fecha también rememoró el aniversario por los 50 años de la victoria del candidato del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), Héctor J. Cámpora, el 11 de marzo de 1973.