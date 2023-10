El oficialismo se abroqueló en la resistencia a la corrida bancaria alentada por Milei

Luego de una nueva jornada de corrida bancaria que terminó con el blue por arriba de los 1.000 pesos, el oficialismo se unificó en la resistencia a la ofensiva propiciada por Javier Milei. Sergio Massa apuntó a "cuatro o cinco vivos" que buscaban sacar provecho y prometió ponerlos presos. Se presentó una denuncia penal contra el candidato libertario y anticiparon que hoy se sumarían otras.

Luego de una nueva jornada de corrida que terminó con el dólar blue cotizando por arriba de los 1.000 pesos, el oficialismo se mostró abroquelado en sus acusaciones al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y a los "cuatro o cinco vivos" que -según Sergio Massa- "juegan al arbitraje" y buscan sacar ventaja. Milei ya tuvo una primera denuncia penal por delitos contra el orden económico y podría sumar otras hoy, mientras que el ministro de Economía adelantó que no se detendrá hasta que los especuladores vayan presos. "A pesar de la irresponsabilidad y de algunos delincuentes, mañana vamos seguir tomando medidas para que el ahorro de los argentinos sea preservado", adelantó por la noche en una entrevista. Desde la CGT, la CTA, asociaciones bancarias y empresariales también salieron al cruce de las maniobras desestabilizadoras, una reacción tal vez inédita.

Cerca de Massa jugaban una carta a que la gente caería sobre Milei por el salto de la cotización en más de 100 pesos en dos días luego de que recomendara públicamente no renovar plazos fijos y salir a comprar dólares. “El peso es la moneda que emite el político argentino y por ende no puede valer ni excremento, porque esa basura no sirve ni para abono”, sostuvo el candidato libertario, ganador en las PASO, el lunes antes de que abrieran los mercados. Fue horas después del debate, donde frente a los demás candidatos no hizo referencia a la cuestión. Una de las hipótesis más fuertes es que Milei se vio estancado en las encuestas y sorprendido por un repunte de Massa que garantizaría el ballotage, por lo que decidió salir a dinamitar la situación. El ministro habló el lunes de la "manga de irresponsables" que hacían cualquier cosa por un voto.

En un encuentro en la Cámara de Comercio, Massa sumó a las maniobras alentadas por Milei a "cuatro o cinco pícaros" que especulan con el ahorro de la gente. "Yo puedo ganar o perder una elección, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos en cana", prometió el candidato de Unión por la Patria en medio de otra jornada de corrida que llevó al dólar a tocar los 1.050 pesos y finalmente quedar en 1.010. A su lado, lo escuchaba el titular de Aeropuertos 2000, Eduardo Eurnekian, a quien en algún momento se lo presentó apadrinando a Milei, pero luego se despegó.

Algo que se buscó mostrar desde el oficialismo fue que la conducta que mostraba Milei en estas circunstancias tan complicadas debía tomarse como un anticipo de lo que podría hacer como presidente, propiciando situaciones que le convengan sin importarle las consecuencias en la población. "Por un puñado de votos especula con una de las preocupaciones más grandes de los argentinos haciendo subir el dólar", marcó le jefe de gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi. Una línea similar transitó el comunicado difundido por la conducción de la CGT que calificó al candidato libertario como "un incendiario institucional". "Esta suerte de terrorismo pone en escena lo más despreciable de este candidato", definieron. También hubo comunicados de la CTA y del gremio de los bancarios.

Las cuatro asociaciones que agrupan a las entidades bancarias hicieron una declaración conjunta que titularon "Responsabilidad democrática". "Los candidatos deben evitar hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatibilidad sobre las variantes financieras", marcaron los bancos. "Asistimos a la declaración más irresponsable que yo he visto de un candidato a presidente por lo menos desde la vuelta a la democracia, que es la de Javier Milei diciendo 'saquen los pesos de los bancos'", afirmó el economista Emmanuel Alvarez Agis en diálogo con El Destape Radio.

Ante la reacción generalizada, Milei buscó defenderse de las críticas. "Somos el único espacio político con un plan concreto para evitar la hiperinflación. Hay que eliminar el Banco Central, rescatando Leliqs y base monetaria; reducir fuertemente el gasto público, bajar impuestos, desregular y abrir la economía", afirmó, y agregó que era algo que venía diciendo desde hacía años. Sin embargo, su candidato a jefe de gobierno porteño y uno de sus hombres de confianza, Ramiro Marra, retomó temprano la campaña desestabilizadora. "Hoy más que nunca: no ahorres en pesos. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo", volvió a la carga.

La abogada Valeria Carreras presentó ayer una denuncia contra Milei por considerar que sus declaraciones para que la gente retire sus ahorros del banco constituyen "la figura prevista en el código penal como incitación a la violencia, en este caso económica, o un delito financiero". En la denuncia añadió la cantidad de economistas -muchos de ellos opositores, vinculados a Juntos por el Cambio- habían coincidido en marcar la peligrosidad de las afirmaciones del candidato libertario. También el abogado Gregorio Dalbón anticipó que trabajaba en una denuncia contra Milei a la que agregaría a Marra, luego de que replicara sus declaraciones. "Ellos se enriquecen con esto", aseguró.

Pero no sólo a nivel nacional se lo responsabilizó a Milei por la corrida de las últimas 48 horas. El prestigioso diario The New York Times evaluó que "él solo" está provocando un shock financiero. "El valor de la moneda argentina está cayendo en picada por las críticas de Milei, un libertario de extrema derecha que se ha convertido en el principal candidato presidencial al prometer sustituir el peso argentino por el dólar estadounidense", sostuvo en un artículo firmado por el jefe de la corresponsalía de América del Sur del diario neoyorquino.