El mensaje de CFK a la oposición: "¿Qué me venís a joder con la casta? Caraduras"

La Vicepresidenta ocupó gran parte de su alocución a recordar y criticar la experiencia de dolarización en la Argentina y advertir sobre el peligro que implicaría un eventual gobierno del liberal Javier Milei.

En su extensa alocución en el Teatro Argentino de La Plata, la vicepresidenta Cristina Kirchner dedicó varios de sus pasajes al diputado liberal Javier Milei y lo enfrentó por su plan de dolarización de la economía. Hizo un repaso por lo que fue la experiencia de la convertibilidad en Argentina y aseguró que ningún político va a poder "resolver los problemas de la gente" si no enfrenta a los poderes concentrados de la economía. "¡Que no me jodan más con esa fantasía!", dijo Cristina hacia el final de su discurso.

Casi una hora y media después de haber arrancado su discurso, la Vicepresidenta apuntó contra Milei, que suele nombrar al resto de los dirigentes como "casta", y aseguró que no existe el "miedo" en estos dirigentes. Al respecto indicó: "¿Miedo? Miedo tengo por mis nietos porque están creciendo en un país injusto e inequitativo". En este sentido agregó: "Temo por los jóvenes, por los pibes y porque hay demasiada cobardía e hipocresía".

Sin embargo, en ese comentario, Cristina Kirchner también lanzó lo que parece haber sido la declaración política más firme con respecto al futuro de las Elecciones de agosto: "Yo ya viví y di lo que tenía que dar".

La Vicepresidenta también se refirió a las consecuencias que sufrió el país cuando se aplicó la convertibilidad, a la que definió como "la historia de la dolarización". "Fue sostenida con los dólares de las privatización y después con el endeudamiento que la Nación tomaba para que la base monetaria estuviera respaldada. Eso no duró, obviamente, hubo una apertura comercial indiscriminada, aumentó la desocupación", subrayó al cuestionar que ahora a 20 años "nos vienen a decir que ese plan que fracasó es la solución". En esa línea, enfatizó: "La dolarización no frena la inflación".

Sobre los efectos de la convertibilidad, afirmó: En 1999, la Alianza se constituye en la primera experiencia de gobierno de coalición en Argentina y, durante ese gobierno, se produce el estallido de la convertibilidad. Ayer escuchaba a alguien en la televisión que escribió un libro que dice '115 días para desactivar la bomba'. En realidad nunca se desactivó, porque explotó en la cara de 40 millones de argentinos".

En ese sentido, la Vicepresidenta agregó: "Explotó en las plazas, en la desocupación, y finalmente en la captación de los depósitos de plazo fijo, porque la convertibilidad terminó como empezó". A 20 años de las elecciones en las que Néstor Kirchner fue electo presidente, expresó sobre Domingo Cavallo y su reivindicación por parte de Javier Milei: "La convertibilidad fue una idea o una solución que se le ocurrió a un señor que luego fue ministro de Economía, un señor de ojitos claros, sin silbidos y sin nombres que después tiene discípulos de ojitos claros que dicen que fue el mejor ministro".