Dónde voto en Río Negro: el padrón electoral de las elecciones 2023

Según la Justicia Electoral rionegrina son 589.251 los votantes habilitados para el próximo 16 de abril. Te contamos dónde y cómo se vota.

El domingo próximo se llevarán a cabo las elecciones a gobernador en Neuquén y Río Negro. Según las encuestas, la situación electoral en ambas provincias es diferente: mientras que el Movimiento Popular Neuquino (MPN), oficialista, lidera las preferencias en un ajustado enfrentamiento con Rolando "Rolo" Figueroa, diputado nacional, en Neuquén; en Río Negro, el senador nacional Alberto Weretilneck goza de mayores posibilidades de volver a ocupar la jefatura provincial.

En Neuquén, según el sondeo, la elección será disputada entre el MPN y el Frente Neuquino, encabezado por el mencionado Figueroa. Se espera una concurrencia significativa, incluso más que la registrada en elecciones anteriores.

En Río Negro, el favoritismo se inclina hacia el senador Weretilneck, quien renunció al Movimiento Popular Neuquino para encabezar un partido propio. La elección, según los expertos, será un termómetro importante para lo que sucederá en las próximas elecciones presidenciales. A continuación, te contamos cómo saber dónde te corresponde votar para poder hacer uso de tu derecho al sufragio.

Padrón electoral de las elecciones de Río Negro

Según determinó la Justicia Electoral de Río Negro, en total habrá 1785 mesas habilitadas para votar en todo el territorio provincial, que no podrán superar los 350 electores. Además, uno de los grandes triunfos de estas elecciones es que las personas con identidad no binaria podrán votar por primera vez autoridades provinciales en Río Negro con su identidad autopercibida. En 2023 serán 18 personas con DNI no binario quienes votarán el próximo 16 de abril, gracias al decreto 476/21, que permite el cambio de DNI con la posibilidad de elegir la "x" en el campo "sexo".

Por otra parte, habrá 2485 votantes extranjeros que estarán habilitados en 22 localidades rionegrinas para los comicios del 16 abril. En todas las localidades -salvo en Cipoletti que habrá 4- habrá una mesa disponible para que todos los extranjeros puedan votar. El sufragio es voluntario, y deben estar inscriptos previamente en la Justicia Electoral.

Cómo saber dónde voto

Si tenés dudas sobre cómo y dónde votar, podés ingresar a la web del Tribunal Electoral de Río Negro, o en este enlace: https://www.jusrionegro.gov.ar/web/institucional/tribunal-electoral/padron-definitivo-buscar.php. Allí se te solicitarán los datos personales como número de DNI y género, mediante los cuales accederás al lugar, mesa y número de órden con el que podrás votar el próximo 16 de abril.