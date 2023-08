Elecciones 2023: Unión por la Patria pone el foco en la propuestas de Milei para la salud y educación

Dirigentes de Unión por la Patria rechazaron las propuestas de privatización de la salud y educación del candidato presidencial de La Libertad Avanza.

A 48 horas de las elecciones, dirigentes de Unión por la Patria (UP) pusieron el foco en rechazar las propuestas de privatización de la salud y educación del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. Así, el oficialismo incrementó sus críticas a las propuestas del representante de la ultraderecha y marcó sus diferencias, en lo que sería una de las estrategias que impulsa la conducción de la campaña electoral de Sergio Massa en esta segunda etapa de cara a los comicios del 22 de octubre y una eventual segunda vuelta electoral en noviembre.

En esa sintonía, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por UP, Agustín Rossi, llamó a "desenmascarar" al aspirante presidencial de La Libertad Avanza, a quien calificó de "farsante" y criticó por expresar "ideas anacrónicas" que, en el caso de llegar al Gobierno, van a "generar dolor al conjunto de la sociedad argentina".

El compañero de fórmula de Massa además consideró que la elección presidencial "no está cerrada" y pidió no "sobredimensionar" la elección realizada por Milei en las primarias del pasado domingo, en las que su precandidatura cosechó el 30,04% de los votos. "Yo, que no lo subestimé nunca, tampoco quiero sobredimensionarlo ahora. Nosotros sacamos el 27%, pero Milei sacó el 30%. No es Cristina (Fernández de Kirchner) que ganó (la elección presidencial) en 2011 con el 54%. Está muy lejos de esa situación", evaluó Rossi.

En ese sentido, Rossi agregó: "Esta no es una elección que está cerrada sino absolutamente abierta. Quiero bajar a la tierra la sorpresa: Milei puede entrar al balotaje, pero también puede quedar afuera, y lo mismo nos puede pasar a nosotros y a Patricia Bullrich", precandidata presidencial de Juntos por el Cambio. "Es un farsante -insistió Rossi-. Habla de la casta y se abraza con el jefe de la casta, que es Mauricio Macri. Seguramente van a aparecer en las próximas semanas los apoyos de los sectores empresarios que lo están sosteniendo y que no han sido los grandes constructores de la Argentina", sostuvo Rossi.

Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, consideró que "la elección nacional se ha dividido en tercios" pero remarcó que las primarias fueron "un primer paso". "Nuestro espacio tiene un piso y yo creo que de acá a octubre vamos a crecer mucho", estimó Jalil.

El mandatario provincial de uno de los pocos distritos en los que se impuso UP a nivel presidencial expresó que las PASO son "elecciones distintas de las que se celebrarán en octubre", y consideró que en los comicios del domingo pasado "se jugaron múltiples factores". "Me encontré gente que me dijo 'voy a votar a Milei y después a ustedes'. Hubo muchos de esos casos en las caminatas que hice durante la campaña. En las PASO hay mucho voto emocional", contó.

Por eso, el gobernador consideró que desde UP es necesario "ir a buscar a todos los votantes y explicar el contexto tan complejo" en el cual el oficialismo "tuvo que gobernar". Para Jalil, el oficialismo "heredó la inflación y la deuda, pero estoy convencido de que vamos a avanzar con una nueva agenda. Tenemos muchas chances de que Sergio sea el nuevo presidente".

Al puntualizar las diferencias con Milei, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió al cruce de las propuestas del candidato a presidente por LLA en materia de salud y educación. "La idea de Javier Milei en salud y educación es insostenible", afirmó Aníbal Fernández en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, en respuesta a las declaraciones realizadas por el referente de la ultraderecha.

Para Milei, en el caso de que la ultraderecha llegue a la Presidencia, la idea es "cambiar el modo de financiar la salud" porque "nada es gratis", por lo que "nosotros vamos a dar los recursos para que vos decidas donde atenderte".

Al respecto, el ministro de Seguridad se preguntó: "Cuánto saldría la manutención de la infraestructura y educación del Colegio Nacional Buenos Aires, la Facultad de Derecho y el hospital Fernández".En esa línea, remarcó que la idea de Milei sobre la salud y la educación pública "es el problema de ignorar la justicia social pensando que solo existe la justicia conmutativa".

En la misma línea, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, criticó la propuesta de Milei porque "el sistema de vouchers no es nuevo, es muy viejo y ha fracaso en todo el mundo". "Me llama la atención porque, en teoría, se trata de personas con formación en economía, pero la economía de la salud, desde los años ´70 comprende que la salud es un mercado imperfecto, es decir que en salud, la lógica de la competencia de mercado no funciona", aseveró.

"En los lugares que se hizo algo parecido a esto, donde no hay grandes centros urbanos se cerraron la mayoría de los hospitales públicos, pasó por ejemplo, en Colombia, se aplicó en la década de los ´90 y fue una tragedia sanitaria", recordó el ministro bonaerense.

Con información con Télam