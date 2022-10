Debate por las PASO: Itai Hagman pidió que no se genere una "hegemonía conservadora" en el FdT

El diputado nacional hizo una fuerte autocrítica hacia la interna del oficialismo, se refirió a las próximas elecciones y habló sobre el futuro de las PASO. "Si no hay una candidatura que exprese los intereses de los sectores populares, nosotros vamos a construir esa opción", aseguró.

El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Itai Hagman, se refirió al momento actual que atraviesa el gobierno de Alberto Fernández y habló de las próximas elecciones presidenciales, remarcando la importancia de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para que no se genere una "hegemonía conservadora" dentro de la coalición gobernante. "Si no hay una candidatura que exprese los intereses de los sectores populares, las banderas de la soberanía nacional, el objetivo de la redistribución del ingreso y la riqueza, nosotros vamos a construir esa opción", aseguró.

En diálogo con El Destape Radio, el diputado manifestó que el Gobierno pasó por momentos "de muchas indecisiones, de avanzar y retroceder" y mucho tiempo defendiéndose de la ofensiva de la derecha o el liberalismo. "Como si nosotros fuéramos los que no queremos que cambie el status quo, pero es al revés", apuntó y se mostró autocrítico: "El FdT ha funcionado mal en este tiempo, no porque haya debates, eso me parece natural en una coalición. El problema es cómo se procesan, o las dificultades para sintetizar".

Al mismo tiempo, Hagman aseguró que no cree que el Frente de Todos vaya por "un camino de ajuste" en el país por más que algunos sectores busquen hacerlo de cara al 2023. "Creo que si la Argentina va por el camino del ajuste, cumpliendo a rajatabla lo que diga el Fondo, no vamos a generar resultados positivos. Nunca funcionó eso y vamos a terminar allanándole el camino a la derecha que se prepara para gobernar a partir del 2024", manifestó. Y agregó: "La posibilidad de un retorno de esa coalición que gobernó a Argentina, ni siquiera sería la reedición de lo que vivimos del 2016 al 2019; ese sería un momento casi ameno".

De cara a las elecciones del 2023, el diputado resaltó que todavía hay tiempo para hacer otra cosa, "poco tiempo, pero algo de margen hay". A lo que añadió: "Hay que poner como objetivo número uno la recomposición de los ingresos y los salarios, para retomar parte de lo que fue el contrato electoral del FdT".

En relación al macrismo, luego de que "Wado" de Pedro asegure el rompimiento de Juntos por el Cambio, Hagman apuntó: "Estamos hablando de una fuerza política que después de haber aumentado la pobreza, destruyendo empresas y trabajo, su balance no es que le fue mal y perdieron las elecciones porque se les fue la mano con el ajuste, sino que se quedaron cortos". Pero aclaró: "Hoy el debate es más sincero. El tipo escribió un libro y dijo que si gana va a privatizar las empresas públicas, va a hacer un ajuste brutal del gasto público, va a hacer una reforma provisional y una laboral para eliminar derechos".

Sin embargo remarcó que no alcanza con decir que el expresidente Macri es "malo", sino que el Frente de Todos tiene "el desafío de mostrar por qué podría lograr, en un próximo período, lo que no logramos en este". Lo importante, para el diputado, es hacer autocrítica y ver cómo convencer a la gente, mejorando las condiciones de vida y aumentando los salarios. "Tenemos que hacernos cargo de qué es lo que salió mal, fingiendo demencia no lo vamos a lograr. Hay que explicar qué salió mal y por qué fracasó, por qué generó semejante desilusión esta experiencia. El balance general no es satisfactorio ni para la militancia ni para la gente que nos votó", sostuvo.

¿PASO sí o PASO no?

El diputado Itai Hagman se refirió al debate que se armó alrededor de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). "Es una herramienta que se puede usar, como no usar. A lo largo del tiempo las sociedades cambian sus sistemas electorales. No es un tema de principios. Hasta ahora, nadie presentó una propuesta concreta sobre qué hay que hacer", expresó. Ayer, el diputado aliado del oficialismo Luis Di Giacomo junto a otros legisladores presentaron un proyecto para la eliminación de las elecciones primarias en todo el país.

Más allá de esto, el dirigente oficialista dio su postura: "Lo que no estamos dispuestos a aceptar es que haya solamente una expresión de lo que podría ser la consolidación de una hegemonía conservadora del FdT. Sí a competir con eso, cualquiera tiene derecho a ser candidato y a expresar diferentes ideas dentro del frente".

Frente a la idea de que se genere una hegemonía en el Frente, mostró su preocupación y pidió que haya "otras expresiones" de cara al 2023. "Después veremos quién la expresa, hay diferentes compañeros", dijo en relación a los posibles candidatos. Y concluyó: "Si no hay una candidatura que exprese los intereses de los sectores populares, las banderas de la soberanía nacional, el objetivo de la redistribución del ingreso y la riqueza... Nosotros vamos a construir esa opción. Me parece que sería un error garrafal que no exista en el 2023".