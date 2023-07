Consulta popular para tratar proyectos, una de las ideas de Milei para las elecciones: ¿es posible gobernar así en Argentina?

En nuestro país existen dos tipos, pero se usó una sola vez, durante el gobierno de Alfonsín. Qué propone Milei para las elecciones 2023 y cuán viable es.

Cada vez que le preguntan a Javier Milei, de cara a las elecciones 2023, cómo avanzaría con ciertas propuestas en caso de que el Congreso no vote sus proyectos, responde que sometería la propuesta a una consulta popular. En nuestro país existen dos tipos de consultas populares previstas en la Constitución Nacional: vinculante, es decir, el ciudadano está obligado a votar y el Gobierno debe acatar el resultado y no vinculante, el voto no es obligatorio y tampoco lo es aplicar posteriormente la medida

Muchas de las propuestas que el candidato quiere impulsar tienen que pasar sí o sí por el Congreso, en particular cualquier reforma impositiva o laboral, ya sea por un proyecto de ley o consulta popular. En resúmen, siempre el Poder Legislativo va a tener que debatir en una sesión y, como todo proyecto de ley, puede ser rechazado.

El único antecedente donde se utilizó la consulta popular no vinculante en nuestro país fue durante la presidencia de Alfonsín. En aquel entonces, se trató de una propuesta de paz con Chile, referida a la cuestión del canal Beagle, que terminó con la firma del “Tratado de Paz y Amistad con Chile”. Con más del 80% de los votos a favor, días después fue tratado y aprobado por el Congreso Nacional.