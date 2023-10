Con la ausencia de LLA, candidatos al Parlasur debatieron propuestas para el Mercosur

El candidato Milei dijo que busca eliminar el Mercosur si es elegido presidente y trajo preocupación en la región. Participaron candidatos de UP, JxC, Frente de Izquierda y Hacemos por Nuestro País.

Candidatos y candidatas al Parlamento del Mercosur (Parlasur) protagonizaron un segundo debate público donde expusieron sus propuestas y cruzaron opiniones sobre la consolidación del Mercosur, el rol deliberativo del cuerpo regional y el fortalecimiento del comercio intra y extra bloque. Participaron los postulantes de Unión por la Patria (UP), Juntos por el Cambio (JxC), Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) y Hacemos por Nuestro País (HxNP); volvieron a ausentarse los de La Libertad Avanza (LLA).

El encuentro se dio este martes en la sede porteña de la Universidad Austral, organizado por la Escuela de Gobierno del mismo establecimiento, en conjunto con el Centro Internacional de Estudios, Investigación y Prospectiva Parlamentarios (CIDEIPP). En representación del oficialismo estuvieron el candidato Gabriel Fuks y el aspirante a una banca por Chaco, Raúl Bittel; por el FIT-U, Raúl Godoy y Federico Puy; por HxNP, Gustavo Leone (José Antonio Romero Feris fue convocado pero estuvo ausente); y JxC fue representado por Lilita Puig y Lucas Incicco.

En este segundo debate, al igual que como ocurrió en el primero celebrado días atrás en el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK), no asistió ningún integrante o candidato de La Libertad Avanza (LLA) que lidera Javier Milei.

En esta ocasión habían sido invitados Patricio Villegas y Rodolfo Eiben, quienes por distintos motivos -según los organizadores- declinaron su participación a exponer sus propuestas para el Mercosur. Cabe recordar que el propio candidato liberal había declarado su intención de eliminar la organización creada hace más de 30 años por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, para así poder replicar lo que es hoy la Unión Europea (UE). "Es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos", había asegurado en su momento.

En lo que refiere al encuentro, los postulantes que competirán en las elecciones del 22 de octubre usaron gran parte de sus exposiciones para referirse al conflicto bélico en Medio Oriente. Godoy señaló que la guerra de Ucrania y la desatada en los territorios de Israel y Palestina son parte de "la crisis del sistema capitalista y sacuden a la humanidad", reprochando que buena parte de occidente solo se solidarizó con el ataque Hamas y no con "el sufrimiento del pueblo palestino".

A su turno, Puig expresó el "enorme dolor" que el conflicto de Medio Oriente significa para quienes "creen el valor de la vida y la libertad frente a el acto terrorista llevado adelante por Hamas", y lamentó que "haya dirigentes políticos argentinos que no condenen el terrorismo". Mientras que Incicco sostuvo que el Parlasur es "una institución fundamental para la defensa de la democracia de la región y para la integración económica".

Bittel, de UP, manifestó su solidaridad "con las víctimas y sus familiares en este hecho de violencia" en Medio Oriente y llamó a la resolución por la vía pacífica; mientras que aseguró que el Parlasur tiene "una función parlamentaria necesaria. "Me preocupa mucho porque la Libertad Avanza tiene un candidato a Presidente que dice que el principal socio del Mercosur, que es Brasil, es comunista y por lo tanto no va a haber ningún tipo de relación con ese país", señaló Fuks sobre la ausencia del partido liberal, por segunda vez consecutiva. Y agregó: "Entre los países del Mercosur hay un futuro de integración en marcha. Nosotros desde el Parlasur vamos a trabajar para ello".

Por su parte, desde el FIT-U, Puy llamó a enfrentar "la situación estructural" que padecen los jóvenes latinoamericanos por el FMI y exhortó a países y pueblos de la región a "desconocer sus deudas fraudulentas" con el organismo multilateral de crédito, avanzando a un gobierno "de trabajadoras y trabajadores".

"Es necesario tener claro que si la idea de romper lazos con nuestra región prevalece en la Argentina, vamos a ir hacia una crisis mucho más compleja", insistió Fuks y se pronunció a favor de lograr un acuerdo Mercosur-Unión Europea que sea "respetuoso de los intereses nacionales" de los países del bloque sudamericano.

Por último, Leone de HxNP también criticó a la Libertad Avanza: "No se puede vivir en la autarquía y mucho menos romper con nuestros socios del Mercosur. No hay ninguna duda que nadie discute la necesidad de integración y sus bondades". Sobre el cierre pidió que el Mercosur establezca "una agenda común de objetivos de corto, mediano y largo plazo" y a su vez, fortalecer el Instituto Social del Mercosur con una agenda "proactiva y de mayor financiamiento".