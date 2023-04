¿Chilavert candidato en La Matanza? Qué dijo Patricia Bullrich

La titular del Pro y precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio sorprendió a propios y ajenos cuando contó sus caminatas con José Luis Chilavert en una ciudad gobernada por el peronismo hace décadas.

Patricia Bullirch, titular del Pro y precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio sorprendió a propios y ajenos cuando contó que el ex arquero paraguayo José Luis Chilavert podría meterse en la política argentina.

En diálogo con Radio Continental, Bullrich reconoció que Chilavert “me dijo que le encantaría ser candidato”. Sobre dicha posibilidad la dirigente afirmó que “es una persona con fuerte personalidad, es un tipo con ideas claras y con arrastre”.

En particular y sobre estas elecciones, Bullrich manifestó que le “encantaría” que Chilavert sea candidato en La Matanza, pero que “ahora está trabajando en Paraguay, veremos”. “En La Matanza vengo trabajando mucho, a mí me han tomado como la gran adversaria”, dijo.

En ese sentido argumentó que “la semana pasada me dijeron que era la responsable de lo que le había pasado al colectivero asesinado, que lo había encerrado a (Sergio) Berni. Hoy el juez y el fiscal dijeron que era todo verso. Así que me han tomado como adversaria, así que estoy yendo mucho a la Provincia y me estoy empezando a mover y generando estos ruidos”.

“La provincia de Buenos Aires es el 40% del electorado, y cuesta mucho el trabajo de la provincia; es mucho más mano a mano”, evaluó la precandidata. “Estoy trabajando mucho en la provincia y los últimos números que vi… Vengo al galope”, aseguró.

Finalmente y sobre lo que haría en La Matanza de ganar las elecciones, Bullrich señaló: “Lo básico es utilizar los recursos de una manera adecuada”. “La Matanza tiene un fondo de ahorro enorme y no lo utiliza para el bienestar de la gente”, sostuvo, y acusó: “Tenes calles desastrosas, no hay cloacas, no hay seguridad”.

“Hay municipios como el de San Miguel que, a partir de un sistema de seguridad propia, bajó el delito en un 70% y no es un pueblo que tiene campo alrededor, tiene lugares complejos como Moreno o José C. Paz”, contrastó.

Bullrich estará en La Rural con Milei y Rodríguez Larreta

El predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Palermo será este miércoles escenario de dos eventos en los que diversos precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC), Hacemos por Córdoba y La Libertad Avanza presentarán sus propuestas de cara a las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Por el otro lado, también habrá un encuentro de importantes empresarios argentinos que recibirán como "orador invitado" al ex presidente Mauricio Macri.

Según anunció la SRA, los precandidatos presidenciales que participarán del encuentro son Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Miguel Ángel Pichetto por JxC; Juan Schiaretti por Hacemos por Córdoba y Javier Milei por La Libertad Avanza. El evento se realizará desde las 15 hs en el Auditorio Principal, dentro del Pabellón Rojo.