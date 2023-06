Carrió apunto contra Macri: "Él vino al centro, yo nunca fui a la derecha"

La líder de la Coalición Cívica subrayó que el ex presidente y referente de Juntos por el Cambio quiere "ajustar todo" tras las próximas elecciones.

La líder de la Coalición Cívica y precandidata para entrar al Parlasur en la lista del precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió, cuestionó este martes al ex presidente y referente de Juntos por el Cambio (JxC), Mauricio Macri. "Él vino al centro cuando hizo la alianza conmigo, yo nunca fui a la derecha y menos a la extrema derecha", dijo en TN.

"Hay dos modelos: hay un modelo, que por ejemplo lo interpreta Macri, que dice que hay que ajustar todo", dijo al referirse a la interna de JxC, en la que Larreta, secundado en la fórmula por Gerardo Morales, se enfrentará a la lista encabezada por Patricia Bullrich, cercana a Macri en la disputa interna. "Yo a eso le contesto que está tan ajustada la clase media que si usted ajusta todo y no crece, lo que va a hacer es estallar la Argentina", añadió.

La ex diputada recordó el momento en el que hizo la alianza con el ex presidente en 2015, con quien compitió en las PASO de ese año y luego apoyó de cara a las elecciones generales. "Él vino al centro cuando hizo la alianza conmigo, yo nunca fui a la derecha y menos a la extrema derecha. El ajuste sobre una clase media diezmada es terrible, es el fin de la clase media porque usted le tiene que sumar el salto devaluatorio", sostuvo.

En ese sentido, se diferenció del sector de Macri dentro de la coalición oficialista. "El otro modelo, que nosotros sostenemos y en el que yo trabajo mucho con Alfonso Prat Gay, con Matías, que no me sale el apellido, y con Pedro Lacoste, es que nosotros tenemos que crecer y ajustar. Hay que abrir la economía, hay que liberar al campo, liberar las pymes, unificar mercados, tenemos que igualarnos con Uruguay, Paraguay, Brasil. Yo creo que ese crecimiento, que además viene por exportación de energía, nos puede dar en medio de una crisis muy grande la expectativa de crecer. No se trata solo de ajustar; si no crecemos, este país es inviable", expresó.

Promete ajuste: para el vice de Bullrich, "no hay posibilidad de gradualismo"

El precandidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio, Luis Petri, subrayó este martes que, de ganar las elecciones, en términos económicos "no hay posibilidad de gradualismo" y dijo: "Hay que bajar el gasto público, pero el ajuste tiene que empezar por la política".

Petri repitió, a veces usando las mismas palabras, lo que viene pidiendo el ex presidente Mauricio Macri. "No hay posibilidad de gradualismo. hay que tomar medidas urgentes, inmediatas. Hay que llegar al Gobierno con un paquete de medidas porque es el momento en que tenés legitimidad social para hacerlo", sostuvo el compañero de fórmula de Bullrich, una de las personas que señaló en distintas oportunidades que el gobierno de Mauricio Macri no fue a fondo con sus políticas de ajuste. En diálogo con Radio La Red, el mendocino señaló que "hay que bajar el gasto público y el ajuste tiene que empezar por la política", informó Noticias Argentinas.