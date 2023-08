Bullrich tuvo un exabrupto y confirmó lo que todos pensaban: "Cuando fue el golpe"

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio culpó al propio Facundo Molares, tras la represión que terminó en muerte, por no tener "condiciones de salud" para manifestarse.

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) para las elecciones 2023, Patricia Bullrich, dijo este jueves que el golpe de Estado con el que Jeanine Añez depuso a Evo Morales en Bolivia en 2019 fue efectivamente un golpe, aunque inmediatamente intentó desdecirse. Los dichos de la presidenta del PRO en uso de licencia se dieron en el marco de la muerte de Facundo Molares tras una represión de la Policía de la Ciudad en el Obelisco.

"Yo conocí el caso de Molares porque Molares estaba muy enfermo en la selva boliviana cuando fue el golpe... digamos, la transición, cuando subió Añez, que fue a finales de 2019, que nosotros tuvimos que cuidar la embajada argentina en Bolivia y muchos periodistas tuvieron que entrar a la embajada por el caos que había en Bolivia. Y Molares estaba en una crisis de salud muy profunda, muy fuerte. Como toda embajada, nuestro embajador pidió... Por una crisis humanitaria, es obligación de nuestros embajadores pedir por la salud de las personas y era una persona que estaba realmente en muy malas condiciones", contó Bullrich en La Nación Más.

Además, la precandidata culpó a Molares por no tener "condiciones de salud" para manifestarse. "Suceden estas cosas porque no loes importa llevar gente que no tiene condiciones de salud para ir a una manifestación", sostuvo y agregó: "El país es un caos, necesitamos orden en serio. No podemos seguir viviendo con la seguridad garantista que destruye familias".

A tres días de las PASO, en las que buscará imponerse a Horacio Rodríguez Larreta en la interna de JxC, apuntó contra el peronismo. "Hace tiempo que se está planteando que en la argentina ellos pierden las elecciones y quieren desatar el caos. Y creo que la construcción del caos y del miedo es una construcción que, como bien dijo (Franklin) Roosevelt, hay que tenerle miedo al miedo mismo, porque el miedo es paralizante de los cambios".

Tras la represión y muerte de Molares, Larreta defendió a la Policía

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, defendió el accionar de la Policía de la Ciudad tras la represión que derivó en la muerte de Facundo Molares en el obelisco durante el jueves. "Quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la Policía de la Ciudad", tuiteó Larreta.

Con un mensaje que publicó en sus redes sociales, el precandidato de JxC pidió por "una Argentina en paz y sin miedo". En la primera línea, señaló: "Hoy en el marco de una manifestación con incidentes, falleció luego de una descompensación Facundo Molares. Lamento su muerte y extiendo mis condolencias a sus familiares".

Más abajo en el texto, respaldó a los efectivos de la Policía de la Ciudad que protagonizaron el hecho. "Quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la Policía de la Ciudad que actuó con profesionalismo conteniendo los hechos de violencia. En la Ciudad, la violencia es el límite", expresó.