Bullrich, sin micrófono, reveló que Pichetto será su candidato a vicepresidente

La ex ministra de Seguridad dijo fuera de las pantallas que le gustaría de compañero de fórmula. Pichetto lo negó luego en las redes sociales, aunque lanzó un guiño político sobre lo que opina sobre la potencial fórmula.

La ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, reveló fuera de micrófono en La Nación + que pretende que el ex senador Miguel Ángel Pichetto sea su candidato a vicepresidente en una eventual postulación como candidata a presidenta para las elecciones 2023.

La situación a modo de broma fue revelada por Jonatan Viale y Débora Plager quienes fuera de las cámaras de La Nación + escucharon un comentario que Bullrich le hizo a Pichetto.

"En un momento me asusté porque cuando vos le mostrabas a Pichetto la foto en que se estaba tomando un café con Bullrich, ahí entra Patricia y le dice 'mi candidato a vicepresidente'. Ahí hay una fórmula", contó Plager.

En las redes sociales, Pichetto desmintió la situación aunque no dio demasiados detalles, ni precisiones de la situación. “No me voy a sumar a la confusión general. Tomamos un café con Patricia Bullrich. La foto me gusta", lanzó el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri en la derrota electoral de Cambiemos en 2019.

Bullrich no respondió por qué compró armas con sobreprecio

La ex ministra macrista tuvo una insólita defensa en La Nación+ luego de que la denunciaran por la compra de armamento para el G20 con sobreprecios y que arribó al país cuando la cumbre ya había terminado.

Todo comenzó cuando leyeron los mensajes de Twitter de Aníbal Fernández donde denunciaba a Bullrich por la compra irregular. Luego Débora Plager, sin hacerle ninguna pregunta, dijo: "Aprovechemos que está Patricia Bullrich acá". Por su parte, Jonatan Viale hizo una pregunta: "¿Cómo estás, Patricia?"

Bullrich arrancó su alocución sin responder a los conductores: "Que raro que tantos años después, Aníbal Fernández que está bajo el tiroteo de su ineficiencia, con la aparición de una droga mortal, saque una denuncia del mejor momento de la historia de las relaciones internacionales de la Argentina que fue el G20. Suena a Vendetta".

Luego, agregó: "No me preocupa, conozco mucho a mi equipo, a mi integridad y sé perfectamente todo lo que hicimos por el G20. Es el G20 más importante no sólo de la Argentina, sino del mundo en los últimos años".