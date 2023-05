Bossio quedó en ridículo y no supo qué decir cuando acusó a Kicillof de "estatizador"

El economista afirmó que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires tiene "vocación de estatizar". Y cuando le pidieron datos, no pudo dar ninguno.

El economista Diego Bossio lo criticó a Axel Kicillof pero quedó en ridículo cuando no pudo responder una pregunta clave. El dirigente peronista afirmó que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires tiene "vocación de estatizar". Cuando al exfuncioanario de Cristina Kirchner devenido en dirigente opositor le pidieron datos, no pudo dar ninguno.

El ex titular de la Anses durante el gobierno de cristina Kirchner pedía terminar con "la vocacion de que todo es estatal". Y ahí habló de "la vocación de que Kicillof llega a un lugar y dice 'uy, esto podría ser del Estado'".

Fue en una entrevista en el canal IP Noticias. Luego de esa afirmación de Bossio, la periodista que le hacía nota le repreguntó: "¿Hace eso Kicillof? ¿Qué estatizó como gobernador en la Provincia de Buenos Aires?". El exdiputado no supo responder. Apenas esbozó un: "No, no sé".

En otro pasaje de la misma, Bossio cuestionó a Axel: "Es un porteño que no tiene nada que ver con la Provincia, pero ahí está. Me parece muy pobre su gestión, no hay una sola villa menos, no hay un solo basural menos y no hay un solo bonaerense que esté mejor", expresó. Además, Bossio criticó al oficialismo en otra entrevista. Dijo que “esto parece el Frente de Nadie y no el Frente de Todos” y sentenció: "No creo que este gobierno pueda resolver el proceso inflacionario".

Por otro lado, en otra entrevista con CNN, Bossio sostuvo: “La Argentina tiene todas las condiciones para crecer, pero no es de un día para el otro. Alguna vez escuchamos a Alberto Fernández decir que apretábamos un botón y crecíamos y no funciona así”.

“Nuestra performance económica ha sido muy mala y estoy convencido de que hay elementos para crecer y sostener el desarrollo. Lo primero es ordenar la política y hacer un plan de estabilización. Si no bajás la inflación, el horizonte es muy corto”, aclaró Bossio.

Sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, Bossio indicó: “A cualquier ministro de Economía y dirigente político con una cosecha como la que hubo es muy complicado. Se podrían haber hecho cosas previamente. No sé que pasa por la cabeza de Sergio y hace mucho que no hablo con él. No le veo ninguna chance a este gobierno de poder encarar reformas sustanciosas para poner a la economía en un proceso de baja de la inflación. Se necesita credibilidad y poder político y eso lo hace un gobierno que renueva las expectativas”.

Según Bossio, “Massa ha trabajado fuertemente con todos los actores de la producción con todas las limitaciones. Al tener a un peronismo donde el orden siempre ha sido claro es muy difícil dar certeza y claridad”.

Y cerró sobre su carrera política: “Nunca fui parte del oficialismo ni candidato. Soy un dirigente peronista crítico de este gobierno. No pudieron proponer algo distinto y no se hacen cargo de este gobierno”, aclaró.