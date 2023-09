Elecciones 2023: arranca Massa, el rol de CFK en la campaña, el voto dopamínico y "que no se caiga mucho Bullrich"

Empieza oficialmente la campaña. En UP tienen números donde ven que se derrumba JxC pero temen que se caiga demasiado la candidata y migren esos votos a Milei. Mientras, Massa ya aplica el libreto de la estrategia para este segundo tiempo. Hará mucho foco en la seguridad. Ya hay nuevos nombres. Qué hará la Vicepresidenta.

Arranca oficialmente la campaña según el calendario de estas elecciones 2023 y, por lo tanto, empieza a correr el reloj del segundo tiempo para Sergio Massa, quien ya aplica el libreto de la estrategia para esta etapa. En Unión por la Patria tienen números donde ven que se derrumba Juntos por el Cambio, pero temen que se caiga demasiado la candidata, Patricia Bullrich, y migren esos votos a Javier Milei. El temor a un triunfo en primera vuelta del libertario está. Sin embargo, al momento no hay ningún número que apoye esa idea y en el horizonte se ve el balotaje. En el comando de campaña hay nuevos nombres que no estuvieron en la primera parte. El tigrense hará foco en cuatro ejes de cara al 22 de octubre. El más importante será sobre un tema que siempre le cuesta al peronismo: la seguridad. Una agenda que pidió tratar a fin de año pasado Cristina Kirchner en un acto en La Plata. En el medio, crece el misterio por el rol que tendrá la Vicepresidenta en este tramo de la campaña.

Alrededor del ministro de Economía entienden que el voto a Milei está compuesto mitad por dopamina y mitad por el malestar y desencanto social que hay por el contexto económico. El denominado "voto dopamínico" es por lo que genera escuchar a Milei y esa inyección de energía. Penetra el enojo y gritos del libertario en la televisión y las redes y cómo entra en la población. Y en el "voto molesto" está la cuota de responsabilidad del Gobierno.

Massa pretende neutralizar al libertario con el ejercicio de la duda, que será uno de los caballitos de batalla de la campaña. Parte de sus discursos irán en esa tónica: aceptando las ideas de Milei, poniéndolas sobre la mesa y hacer el juego de pensar una presidencia de Milei con diversos ejes. Y contar y poner en duda que su resultado sea el esperado.

El tigrense ya trabaja sobre cuatro ejes. El primero será el de seguridad. Un paño que él ya conoce, pero que al resto de la coalición supo costarle históricamente. Ya hay un vocero encargado: Ramiro Gutiérrez. Se trata de un diputado nacional del Frente de Todos que es un hombre de confianza de Massa y es su asesor en seguridad hace años. La semana que viene, UP va a presentar a su equipo en materia de seguridad.

"Si Milei fuera presidente, los chicos en los barrios tendrían acceso a armas. Pensemos cómo funcionó esto en el mundo. ¿En Estados Unidos bajó el homicidio o los chicos se matan en los colegios?", se preguntó un massista en diálogo con El Destape sobre la idea de Massa de confrontar con el líder de La Libertad Avanza. El ministro reforzará más relato sobre cómo hizo en Tigre para bajar el delito: invertir en sistema de protección ciudadana, GPS en los móviles, cámaras de seguridad y profesionalización de las fuerzas.

Otro eje de su campaña será contarle a los trabajadores cómo sería una economía de Milei, sin Brasil ni China. También habrá una agenda para las mujeres. Pondrá en valor la apertura de más jardines maternales. "Milei los quiere cerrar, nosotros queremos abrir más", cuenta una persona desde el bunker de UP que está en el día a día de la campaña. Y luego irá por la propuesta que hizo el libertario sobre la venta de órganos. Poner la presidencia de Milei en duda. "No lo queremos agredir ni nada. Queremos hablarle a quienes lo votaron y que duden de su proyecto y sus ideas. Mostrar que es solo un voto dopamínico", explicaron. Y definieron desde alrededor del ministro a esta etapa de campaña como una "agenda bien massística".

Massa estará este sábado en San Vicente con intendentes de la provincia de Buenos Aires de la primera y tercera sección electoral. Se espera que esté Máximo Kirchner. La gran duda al momento es la presencia de CFK en este tramo de la campaña.

Desde el massismo afirmaron que "con Cristina y con Máximo está todo bien". Explicaron: "Hay mucho diálogo. Está todo el equipo laburando. Si Cristina aparece, suma. Si no está, suma también. Los tres movimientos que hizo antes de las PASO sumaron. Ya estuvo más con Massa que con Alberto antes de las PASO en 2019. Y además Cristina le da a Massa el espacio para armar su plataforma", expresaron a El Destape desde el entorno del tigrense.

Otra fuente del riñón de Massa argumentó a este portal: "Cristina está haciendo bien las cosas, está haciendo lo que tiene que hacer". Y se preguntó: "¿Ponerla en la campaña para qué? Estamos midiendo 30 puntos, tenemos los votos de ella, los de Juan Grabois ya migraron. Ella tiene más laburo político que comunicacional". Y concluye: "La gente vota al candidato. Y el candidato es Massa".

El relanzamiento de la campaña de UP será este viernes en Tucumán. Tendrá la presencia de gobernadores. El miércoles pasado se integró al comando de campaña de Massa el exjefe de gabinete, Juan Manzur, según supo El Destape. Esa provincia fue tema de debate: es un lugar donde históricamente gana el peronismo y triunfó Milei en las PASO. Allí y en las provincias del Norte pretende recuperar votos el tigrense.

Massa intentará recorrer todas las provincias hasta el 22 de octubre. Provincia por provincia, en el territorio, mano a mano, hablando con los vecinos y cuerpo a cuerpo, describieron en UP. La idea de su entorno es hacerlo con agendas segmentadas según las problemáticas de cada distrito. "En las PASO hubo un discurso único y no sirve. No podés ir a La Pampa a hablar de la inseguridad en Palermo. Tenés que hablar del agua y de los problemas que tienen los habitantes de ese lugar", dijo una fuente de la campaña a este portal.

Un referente de la campaña del massismo pidió una campaña muy segmentada y profesional dirigida a cada porción de electores. "No es problema de afiches, pintadas, pasacalles o más volantes. Ganó Milei sin que lo viéramos en la vía pública. Necesitamos mayor profundidad en la creación de contenidos creativos e interpelando a los electores enojados vía redes sociales". En UP apuntan a un 14% que eran votantes del Frente de Todos que votaron a Milei y ahora pueden volver al peronismo

Quien se sumó a pleno a la campaña de Massa y se la ve seguido en el bunker de Unión por la Patria en la calle Bartolomé Mitre es Malena Galmarini. "Se quedó sin la campaña de Tigre así que ahora viene todos los días", afirma entre risas una persona del Frente Renovador, de buen vínculo con la titular de AySA.

A 24 horas del 2 de septiembre que dará el pitazo inicial a la campaña, los últimos números que maneja Massa según el tracking que recibe día a día lo tiene a Milei con entre 37 y 38 puntos, al ministro con 32 y 33 y a Bullrich entre 26 y 27.

En UP, si bien aún no quieren adelantar ni mirar nada del balotaje, creen que algunos de los espaldarazos recibidos en los últimos días ayudan. "Gustó mucho lo de Storani, estuvo muy bien, eso ahora no pero en un mano a mano con Milei servirá mucho", dijeron desde el círculo político de Massa. Un radical pura cepa como Federico Storani contó hace días que "hay muchísimos radicales que votarían a Massa en un balotaje". Otra fuente de la campaña se cuestiona por estos apoyos ante El Destape: "El tema es que no es un problema de dirigentes sino de electores. En esto coincido con lo que dijo Bullrich cuando Vidal contó su apoyo a Larreta. Son dos votos. Le ponés un montón de esfuerzo a que te apoye, por ejemplo, Emilio Monzó y es un voto".

El equipo de Massa ya prepara el debate electoral que será en un mes: el 1 y 8 de octubre. Desde UP están negociando, según le confirmaron a este portal, sobre un tema novedoso: tener en el debate el derecho a réplica. Una iniciativa que aún no está confirmada pero que si se confirma puede dañar a Milei. ¿El objetivo? Que no se difundan difamaciones ni fake news.