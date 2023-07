Elecciones 2023: arde la interna porteña y llueven bombas entre Lousteau y Macri

El macrismo pidió que los radicales "dejen de llorar debates". A Lousteau le recordaron su letra en la resolución 125 en un nuevo aniversario del voto "no positivo" de Cobos. A Macri le buscaron frenar la postulación ante la Corte.

Juntos por el Cambio desarrolló la llamativa habilidad de recrudecer las peleas internas en aquellos distritos anotados como ganables. Pasó en Mendoza, donde hubo una ruptura; pasó en Santa Fe, donde hubo acusaciones de narcotráfico; pasó a nivel nacional y también pasó en la tierra que vio nacer a este experimento político que se transformó en una de las dos coaliciones más grandes del país, la CABA. En la Ciudad, Jorge Macri se enfrentará a Martín Lousteau y, si bien se pidió poner paños fríos para evitar que corra sangre para garantizar la unidad después de la noche del 13 de agosto, los bombardeos no parecieron encontrar fin.

Después del domicilio-gate - que ahora tuvo un nuevo capítulo - apareció el reclamo por el debate público. El radical Lousteau acusó que en la la Capital Federal se discutieron propuestas entre los candidatos "en casi todas las campañas electorales desde el ‘96, menos en 2011 cuando el kirchnerismo no quiso" y ahora, un año en el que Macri ya confirmó que no habrá mano a mano antes de las PASO. Para el hombre de Evolución, "una campaña donde no se puede debatir propuestas y contrastar visiones nos empobrece como ciudadanos".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Macri, envuelto en polémicas que fueron desde su residencia hasta la renuncia de su primer precandidato a legislador porteño, Franco Rinaldi, por expresiones homofóbicas y discriminatorias, también tuvo que salir a responder ante la acusación de quien le reclamó una discusión pública. En una entrevista con FM Milenium contó que no debatir fue una decisión del PRO a nivel nacional y que no habrá compulsa ni en la categoría presidencial, ni en la de gobernador bonaerense ni en la suya, la de jefe de Gobierno.

Ante la escalada en los conflictos internos, cada vez más violentos, como se vio en Santa Fe, se optó por no tirarse de cabeza a una pileta vacía. Sin la obligatoriedad de debates previos a las PASO, el macrismo no encontró necesidad de exponerse a una instancia casi de cacería y escenario de posibles chicanas hirientes que impidan acompañarse después de las Primarias o que dividan al electorado propio y que, desencantado, el sector perdedor no quiera militar al ganador.

"Que dejen de llorar debates Lousteau y (Emiliano) Yacobitti", dijeron desde el macrismo ante la consulta de El Destape. Para los amarillos, el debate debe ser "de cara a los porteños" y en esta instancia "cada candidato" debería contarle "sus propuestas a los vecinos" para que éstos puedan "decidir en forma autónoma con su voto cuáles les gustan más".

Legalmente, Jorge Macri no está obligado a debatir para las elecciones del 13 de agosto. Ningún candidato. No existe instancia semejante. Sólo las ya institucionalizadas, casi como un uso y costumbre de año de comicios, en los medios de comunicación. Según el Código Electoral, esta situación sólo tendrá lugar de cara a los comicios generales entre los candidatos y no entre los precandidatos.

Lo mismo corre para las elecciones nacionales, cuyas fechas de debate federales serán el 1 y 8 de octubre, camino a las generales pero no antes del 13 de agosto. Y una tercera instancia en caso de llegar a la segunda vuelta, al balotaje. Por lo tanto, allí también podrían respirar Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

A nivel bonaerense, otra elección muy nacionalizada, no existe el escalón del debate entre gobernadores por lo que no hay obligación alguna en ningún caso. Así que ni Diego Santilli ni Néstor Grindetti se pelearán por sus propuestas en un escenario o estudio de televisión. Según pudo saber este medio, el "colo" propondrá, en caso de ganar la interna, que haya un mano a mano con Axel Kicillof para explotar al máximo el intento de polarización.

Desde el macrismo se relajaron al analizar que, generalmente, los que van perdiendo son los que reclaman la discusión, en referencia al caso Lousteau. Lo cierto es que el radical ganó músculo en el último tiempo. No sólo consiguió una buena paritaria en la sociedad con Larreta, al obtener igualdad de condiciones en la pelea porteña, sino que participó de muchas fotos de victoria electoral para capitalizar triunfos y un armado poderoso.

En La Pampa le ganó, sorpresivamente, la PASO al PRO, cuyo candidato apareció como el favorito. Luego, fue derrota general pero quedó como antecedente. La victoria en las Primarias de Santa Fe, con Maximiliano Pullaro, fue un gran poroto para el senador nacional. Lo mismo las fotos en Jujuy, San Juan y San Luis, donde su armado formó parte de la construcción. Ahora, en la previa a su propia prueba de fuego, los comicios en Córdoba capital el próximo domingo 23 de julio. Allí, Rodrigo de Loredo apareció como el favorito y sería un gran impulso.

Pero también fue recordado por muchos, especialmente desde el macrismo y el sector de los libertarios, por el aniversario número 15 del famoso "no positivo" de Julio Cobos en relación a la resolución 125 de retenciones móviles al campo, una decisión del senador. Ramiro Marra lo emparentó a Larreta y Laura Alonso le echó en cara el haber "cancelado" a Rinaldi. Llamativamente los dos usaron la misma frase para referirse al episodio del conflicto con el agro: "Guerra civil".

En las últimas horas volaron inconvenientes para todos los sectores. No sólo la puja por el debate ni el recuerdo de la 125 sino también una nueva presentación judicial contra la postulación de Macri como precandidato a jefe de Gobierno. Nito Artaza llegó finalmente a la Corte Suprema luego de agotar las instancias judiciales porteñas.

Lo hizo con un "recurso extraordinario de apelación federal contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia". El organismo no resolvió la cuestión de fondo sino que consideró que las personas que presentaron las impugnaciones no siguieron el camino correcto para hacerlas. Semanas antes, el Tribunal Electoral de la CABA había argumentado que Macri cuenta con cinco años de residencia habitual y permanente en la Ciudad, hace décadas.

Sin embargo, para Artaza, Macri "se encuentra inhabilitado por el artículo 97 de la Constitución de la Ciudad" por lo que hizo una petición con "carácter muy urgente" dada "la proximidad de las elecciones a realizarse el próximo 13 de agosto". La semana pasada, el máximo tribunal se desentendió del caso al considerar que es de materia local y no federal y que demanda la interpretación de una Carta Magna no nacional. Contrario a lo resuelto en los episodios de San Juan y Tucumán.

Sobre esa resolución, Artaza pidió no confundir los alcances. Según el actor, la Corte no aceptó la competencia "ante las presentaciones que habían llegado directamente al tribunal", no como en su caso que primero agotó las instancias porteños. Por lo tanto, consideró, "va a ser ineludible su competencia" en esta ocasión.