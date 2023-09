Alberto Fernández le respondió a Patricia Bullrich por su frase sobre el kirchnerismo: "El odio es imperdonable"

El presidente se refirió a la expresión de la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, quien dijo que "es el momento de destruir el kirchnerismo".

El presidente Alberto Fernández respondió los dichos de la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) para las elecciones 2023, Patricia Bullrich, quien tras el triunfo de Maximiliano Pullaro en los comicios a gobernador de Santa Fe dijo que "es el momento de destruir el kirchnerismo". "Todo el discurso del odio que supone la eliminación del otro es un discurso imperdonable", contestó el Presidente en El Destape Radio.

Maximiliano Pullaro, de Juntos por el Cambio, fue electo gobernador de Santa Fe tras imponerse al candidato de Unión por la Patria (UP), Marcelo Lewandowski. Desde el búnker, Bullrich declaró: "Esta elección, que entierra al kirchnerismo en Santa Fe, demuestra que hay una sociedad, que hay un santafesino, una santafesina, que está diciendo que no quiere más una provincia que ha estado casi descansando cuatro años, bajando la producción, con expoliación fiscal y con los narcos que volvieron a crecer en Rosario. Y por eso, estoy total y absolutamente convencida que con Pablo Javkin en Rosario, que con Maxi (Pullaro) y Gisela (Scaglia) en la provincia y que con Bullrich en la nación, Rosario se libera de los narcos".

Tras su participación en el G20, en la India, Fernández cuestionó el discurso de la ex ministra de Seguridad. "A la mañana me dediqué a la energía, a los alimentos y al cambio climático. Y a la tarde me dediqué a lo institucional y a los derechos en riesgo. Y una de las cosas que planteé es que realmente el mundo está en riesgo. No es la Argentina, el mundo está en riesgo. América Latina está viviendo un momento singular", explicó el primer mandatario.

"Fíjense ustedes que hoy, me hubiera encantado estar pero todo se me complicó para poder llegar, pero hoy en Chile están conmemorando 50 años de la llegada de Pinochet y la muerte de Salvador Allende. El comienzo de una dictadura y el fin de una democracia. Además el comienzo de una dictadura que dejó más de 1.000 desaparecidos, que generó entre muertes, torturas, persecuciones, afectaron a más de 40.000 personas. Todos sabemos lo que fue el pinochetismo", expresó Alberto Fernández, quien grabó un mensaje referido a esa fecha, compartido por el presidente chileno Gabriel Boric.

El Presidente hizo una comparación entre la conmemoración chilena con la de Argentina, donde en este 2023 se cumplen 40 años del retorno de la democracia. "Esta idea que quieren meterle a la gente en la cabeza de que finalmente la democracia es un sistema que no ayuda a revertir las necesidades de la gente en el presente, es de una crueldad enorme", expresó.

En diálogo con El Destape Radio, Fernández concluyó sobre el discurso de odio de la candidata de Juntos por el Cambio: "Después de todo lo que pasó es un discurso imperdonable. Francamente lo digo. Acá lo que tendríamos que hablar es ver cómo construimos".