Agustín Rossi: “Impulsar un candidato único que no sintetice sería un error”

En su lectura después de la primera mesa electoral, el jefe de Gabinete destacó la importancia de que se encuentre una figura que reúna el aval de todos para evitar que los que no se sienten representados se terminen "enojando o desanimando". Ratificó además unas PASO con Alberto Fernández.

El flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, reflexionó sobre el armado electoral del Frente de Todos tras el encuentro que protagonizaron el jueves los referentes de los distintos espacios y consideró que "es un error tratar de sintetizar en alguien que no lo hace naturalmente", al ponderar la "propia dinámica del proceso político interno". En medio de las distintas especulaciones por las candidaturas de la fuerza gobernante, reconoció que es "singular" que un presidente en ejercicio participe de unas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) aunque remarcó que "no hay inconvenientes" de que Alberto Fernández compita bajo este mecanismo de selección.

El funcionario confirmó que las PASO van a existir, ya sea "con uno, dos o tres candidatos". Y remarcó: "El tema acá es si hay un candidato que sintetice". En ese sentido, explicó que el riesgo de que eso no ocurra tendría consecuencias negativas para el Frente de Todos "porque los que no se sienten representados se terminan enojando o desanimando".

Rossi enfatizó que Alberto Fernández "tiene el derecho constitucional y el derecho político" para aspirar a ser relecto y candidato, algo que ya dijo y que dio a entender en más de una oportunidad, si bien no formalizó esa decisión. "También dijo que él no va a poner su expectativa personal por sobre el interés del conjunto. No es una decisión que esté tomada, habrá que ir viendo el devenir de los acontecimientos". resaltó en diálogo con La Nación.

En esa línea, se refirió a las definiciones electorales pasadas en las que, según recordó, Cristina anunció la fórmula con Alberto el 18 de mayo, en tanto que Scioli- Zannini fue anunciada un 17 de junio. "Acá faltan tres o cuatro meses. Estamos en un camino que recién empieza. El presidente, como otros dirigentes, han mostrado la expectativa de poder ser los que encabecen electoralmente", evaluó. Ya en otra oportunidad había pedido también "no darle demasiada rienda a la ansiedad".

Tal como contó El Destape, el mandatario no tiene pensado modificar su postura de mantener abierta una posible candidatura para un posible mandato y está dispuesto a hacerlo en el marco de las PASO. “Las PASO son la herramienta institucional creada por nuestro gobierno durante el año 2010, para abrir la participación de los partidos y sintetizar las diferentes visiones de un proyecto común”, señala el documento conjunto que emitió la mesa. “Hay que esperar a mayo a ver cómo estamos y ahí lo mejor es ir a una PASO con los más competitivos”, afirma Alberto. Al igual que Rossi, prefiere esperar y no anticiparse a las definiciones.

Esto contrasta con el espacio que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien consideró que la primera reunión fue positiva porque señala que la mayoría de los asistentes le pidió a Alberto que se baje. La fecha que establece ella como límite está mucho más cerca, para que se pueda posicionar a otros candidatos si eso no sucede: antes del 15 de marzo. Tampoco coincide en que se pueda ir a unas PASO contra el presidente. "Señala que si Alberto quiere un representante del Ejecutivo puede tener un candidato propio. Opina que el único que rodea al presidente que ganó elecciones y puede ser competitivo es el Chivo Rossi. Pero sospecha que Alberto deja pasar el tiempo para quedar él solo por decantación", escribió este sábado Roberto Navarro.

Rossi prefirió no referirse a este posible traje de candidato. Por el contrario, convalidó la postura del Presidente, al ser consultado por el apuro de La Cámpora para las definiciones. "Entiendo que es singular, pero no veo el inconveniente. Nuestra coalición tiene su singularidad desde el momento en el que su principal figura política no ocupó el lugar principal en 2019. No hay ningún inconveniente de que el presidente compita electoralmente en una PASO. Él ha dicho que no será un obstáculo", indicó. Según dijo, su rol por ahora es "mejorar la competitividad electoral de nuestro espacio político desde la defensa de la gestión y es lo que está haciendo recorriendo el país". Y destacó: "Me parece que así como hay una cantidad de dirigentes que transmiten que quieren ser, pero no confirman, también Alberto expresa esa situación".

En el primer encuentro de la mesa política, el Frente de Todos difundió un documento titulado "Democracia sin proscripciones. Unidad para transformar". El texto fue debatido al detalle por todos los espacios políticos, sociales y sindicales que componen la coalición oficialista y en uno de sus puntos claves, advierte que una "parte fundamental de la estrategia" del oficialismo será "reforzar la unidad en la diversidad", para lo cual se propone "articular las diferentes miradas del FdT y también a quienes se quieran sumar a este proyecto por una Argentina que crezca con paz, igualdad y libertad".

En el párrafo 9º de la declaración, el oficialismo define a las PASO como "la herramienta institucional creada por nuestro Gobierno durante el año 2010 (en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner) para abrir la participación de los partidos y sintetizar las diferentes visiones en un proyecto común".



De ese modo, los 33 participantes del encuentro coincidieron en que esa instancia de participación creada por ley será la mejor alternativa para definir las principales candidaturas de la coalición gobernante, un espacio plural y heterogéneo que incluye fuertes debates en su interior y no oculta sus diferencias.

En el párrafo quinto, hace explícito también el compromiso de quienes integran la mesa de "disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner". Ese planteo subraya que el "liderazgo y potencia electoral" de la Vicepresidenta "no puede ser arrebatado" a los votantes del FdT, y apunta sobre el Poder Judicial al señalar que "no hay, o no debería haber, ningún poder económico, mediático o judicial capaz de decidir por encima de la voluntad popular".