Elecciones 2023: Afiliaciones truchas: las revelaciones de la causa que complica a Milei

Dos presentaciones judiciales, una en Ciudad y otra en Provincia, avanzan en los juzgados sobre presuntas irregularidades en las fichas de afiliados y firmas en uno de los partidos que apoyan al diputado nacional libertario.

A mediados del año pasado, las filas del diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei fueron sacudidas por las denuncias de presuntas falsificaciones de firmas y afiliaciones truchas. Las dos causas, una en la Ciudad de Buenos Aires y otra en la provincia de Buenos Aires comenzaron a tener sus primeros movimientos.

La causa en Capital, en el juzgado de competencia electoral de María Servini, fue presentada por la abogada cordobesa Mariela Pérez Cesaretto, que, luego, tomó el patrocinio de la denunciante en Provincia, la ex candidata a concejal de Berazategui Silvia Prino.

"Yo hice esta denuncia el 28 de diciembre de 2021 y la subestimaron- señaló la letrada en diálogo con El Destape- . El problema es que se comprobaron los hechos, no le cierran los números. Habían adhesiones y afiliaciones irregulares. Es grave porque los certificadores de firmas adquieren el rol de auxiliares de la Corte Suprema", afirmó, para luego acusar a los libertarios de llevar a adelante "un atentado contra la democracia".

Por otra parte, en los tribunales federales de Comodoro Py, en el expediente que se encuentra en manos de Servini y el fiscal Ramiro González, se convocó a Daniel Alejandro Paco, responsable de certificar las firmas de adhesión a la candidatura de Milei.

Según publicó el diario La Nación, Paco es portero en la ciudad de Buenos Aires, pero presuntamente originario de Jujuy, declaró que le habían pagado $10.000 por prestar su nombre para que otros completaran cientos de fichas de adhesión.

“Le pagaron al certificante (en referencia Paco), que al ser citado dijo que él no tenía nada que ver con lo ocurrido, ni con lo firmado, por lo que se le pidió que desarrollara un ‘cuerpo de escritura’ para proceder luego a completar un peritaje caligráfico que permita corroborar si fue así como declaró”, indicó una fuente de los tribunales.

Por otra parte, la denuncia de Prino, que está en el juzgado bonaerense a cargo de Alejo Ramos Padilla, apuntó contra la cúpula del Partido Libertario (PL) en la provincia de Buenos Aires: Lucas Gazzotti (presidente), Juan Facundo Dominoni (vicepresidente), Bruno Galleni (Apoderado), Alejandro Calandra Bogaz (Secretario) y Sergio Palahy Sosa (Vocal); y contra el titular del sello en la Ciudad de Buenos Aires, Nicolás Emma.

Pérez Cesaretto señaló que "no hay ninguna coma que sea falsa" en la denuncia de Prino. "La secretaria de Ramos Padilla, que de liberal no tiene nada, dijo que había DNI de muertos, extranjeros, menores de edad y fuerzas de seguridad", lanzó la abogada, que tuvo militancia en el espacio de Milei, pero que, ante estas situaciones decidió "abandonar la política".

"No tiene sustento esa denuncia y no avanza. Está muy tirado de los pelos", lanzó un hombre de la estructura de Milei. El Destape se comunicó con miembros del PL bonaerense, quienes desecharon las denuncias y lanzaron que "muchas de las internas que tuvimos, no solo terminaron en ex dirigentes hablando mal del Partido o sus dirigentes por haber perdido la elección interna, sino que en muchos casos terminó con el robo de afiliaciones de aquellos que, no contentos con los resultados electorales internos, decidieron quedarse con el trabajo de cientos de voluntarios"

En ese sentido, señalaron denunciaron que Prino "quemó afiliaciones en un video diciendo que eran truchas, pero esos afiliados cuyas fichas prendió fuego ya se presentaron en la justicia a denunciarla a ella".

Pérez Cesaretto señaló que Prino recibió amenazas, hecho que "impactó en su salud". La letrada, por su parte, señaló que pidió custodia al juzgado de Servini de Cubría, ya que también afirmó ser hostigada.

La denuncia de Prino

Según explicó en la presentación de Prino, “la asociación ilícita denunciada, presumiblemente con Nicolás Emma y Bruno Leandro Galleni a la cabeza como jefes de la misma, consistiría en la obtención de datos de DNI para confeccionar fichas de adhesión apócrifas, y la falsificación de las firmas de la autoridad certificante en un mínimo de seiscientas fichas de adhesión con el fin de constituir el Partido Libertario de Provincia de Provincia de Buenos Aires”.

También, protestó por la “utilización incorrecta e ilegal del login id de la Justicia Electoral” correspondiente a la denunciante “para cargar fichas apócrifas desde varias computadoras y sin control alguno de la autoridad certificante”.

En su presentación, Prino señaló que “se abusó” de su firma, “en una cantidad importante de fichas de adhesión, y se habrían presentado o estarían por presentarse fichas de adhesión como si yo las hubiera firmado, cuando no fue así”. Según agregó la ex candidata de Berazategui, cuando fue a “reclamar por esta situación” fue “expulsada del partido libertario mediante una carta documento”.

En ese marco, señaló que la utilización de su login id para subir fichas de adhesión y planillas al sistema sin que “pudiera certificar la identidad de la mayoría de personas adherentes que se adhirieron bajo mi firma como autoridad certificante”, forma parte de una “falsedad material e ideológica”, “un delito informático, como mínimo, violación de secretos, y un delito electoral, por cometer estafa procesal contra la Justicia electoral”.

De esta manera, Prino acusó a Emma de usar este “modus operandi” para “la formación del partido del mismo nombre en la ciudad de CABA”. Luego, agregó: “De hecho, sé que se adquirió una base de datos con el fin de utilizar esos datos para efectuar el llenado y presentación de 4.000 fichas de adhesión y luego supuestamente no se atrevieron a utilizarla”.