A días de las elecciones 2023, "Pepe" Mujica volvió a cruzar a Milei: "Una bomba"

El ex presidente uruguayo reiteró su rechazo al candidato de La Libertad Avanza. Qué dijo sobre Sergio Massa.

A cinco días de las elecciones 2023, el ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica volvió a expresar su rechazo al candidato a primer mandatario por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

En declaraciones a 970 Noticias, el ex mandatario remarcó que un eventual gobierno del candidato minarquista "va a poner peor" la situación económica del país y sostuvo que ese modelo económico requiere "represión".

“Milei es una bomba de tiempo, si la cuarta parte de lo que pone lo instrumenta, se va a armar una bronca en el pueblo argentino que termina en represión. Ojalá me equivoque", afirmó el ex mandatario oriental en esa entrevista.

Cuando se le consultó sobre los candidatos que competirán en las elecciones del domingo, Mujica señaló que "el más racional es (el de Unión por la Patria, Sergio) Massa" y afirmó que "esto solamente en la Argentina puede pasar”, en referencia a la situación económica del país.

"Es un disparate, pero todo lo es en la Argentina", señaló el ex presidente, sobre la inflación. Más allá de eso, sostuvo que el pueblo argentino "no tiene otra alternativa y lo va a apoyar" al candidato y de Unión por la Patria y ministro de Economía.

De esta forma, Mujica anheló que "gane la racionalidad y que la Argentina salga del agujero que tiene", añadiendo que "el valor agregado lo vendemos en la región", para advertir sobre el impacto negativo en los países limítrofes.

"Pidan a la Embajada uruguaya en Brasil que les manden los números del comercio. Le exportamos más a San Pablo que cualquier país europeo. A nosotros nos conviene que los vecinos anden bien, porque nos mejora. Ahora si están agujereados, como la Argentina, nos están haciendo un pozo con la gente que va a comprar allá", protestó.

No es la primera vez que Mujica cruza al líder de LLA. "¡Socorro! No porque sea de derecha, me parece que es un loco", lanzó entre risas en un breve contacto con periodistas del país vecino.

Milei, por su parte, le respondió al ex mandatario del país vecino, con su retórica antiizquierda. “Me han tratado de ensuciar durante toda la campaña, Mujica es parte del foro de San Pablo, es socio de kirchnerismo, no me sorprende que diga semejante barbaridad, son nuestros enemigos”, indicó el líder de LLA.