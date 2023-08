Pepe Mujica reaccionó ante la chance de que Milei gane las elecciones 2023: "¡Socorro!"

Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, relativizó los resultados de las elecciones 2023 en la Argentina y cuestionó algunas de las políticas propuestas por Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza.

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica se refirió este viernes a la posibilidad de que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, gane las elecciones 2023 en Argentina, y exclamó: "¡Socorro!". "No porque sea de derecha, me parece que es un loco", agregó entre risas en un breve contacto con periodistas del país vecino.

Hace algunos días, el exmandatario ya había relativizado el triunfo de Milei en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 13 de agosto y remarcó como dato relevante la cantidad de votos en blanco y de personas que no fueron a votar.

En cuanto a la hipotética situación en la que Milei decidiera romper relaciones comerciales con China, planteó: "¿A quién podrá dirigir la venta de la soja y todo lo demás?", se preguntó. Al mismo tiempo, sostuvo que en Uruguay no hay espacio para un político con ese pensamiento, aunque desde el 1 de marzo de 2020 gobierna en el país una coalición de la que forma parte el partido Cabildo Abierto, conformado por militares y exmilitares que promueven políticas negacionistas desde el Congreso.

"El pueblo uruguayo no masca al alambre. Nosotros somos una penillanura suavemente ondulada. El que grita mucho, demasiado ruido. No va a pasar. Nuestro problema es otro. Nos conviene que la Argentina salga del agujero que tiene", dijo Mujica en una rueda de prensa. El exmandatario consideró que "lo más avasallador" de la elección primaria argentina fue la cantidad de personas que "no fue a votar, en un país con el voto obligatorio" y los que "votaron en blanco".

"Largamente, más que duplican a Milei. Eso habla de que hay un desencanto muy fuerte en una parte considerable del pueblo argentino", remarcó, desde el vecino país.

Javier Milei, candidato de la Libertad Avanza.

Uruguay y la salida de la crisis hídrica

Uruguay acaba de salir de la mayor crisis hídrica en más de 70 años. El presidente, Luis Lacalle Pou, levantó por decreto la emergencia hídrica que asedió al país en los últimos cuatro meses y llegó a dejar sin agua potable a más de la mitad de la población del país que vive en la zona metropolitana (Montevideo, Canelones y San José). “Las últimas precipitaciones en la región permitieron que los cursos y las principales reservas de agua utilizadas para abastecer a la población hayan recuperado parte de su caudal”, dice el texto de la norma.

