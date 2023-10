Un referente de la UCR dijo que, si Bullrich no llega al balotaje, va a "tener que votar a Massa"

Si bien expresó su deseo de que Patricia Bullrich esté en la segunda vuelta, Ricardo Colombi se inclinó por el ministro de Economía ante un hipotético mano a mano con el libertario.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, el ex gobernador Ricardo Colombi, dijo que inclinará su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, en caso de que la postulante de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, no alcance una eventual segunda vuelta de las elecciones 2023.

"Vamos a tener que votarle a Massa", dijo Colombi en las últimas horas al ser consultado sobre a quién apoyaría en el caso de que Bullrich no alcance un balotaje tras los comicios del próximo 22 de octubre. "Yo no comparto el apoyo a (Javier) Milei, pongo fichas a que Bullrich va a estar en segunda vuelta", aclaró Colombi en diálogo con el programa televisivo "Debate Interior", que se emite por la señal Ñande Cable.

Sin embargo, al ser consultado sobre un escenario de balotaje en el que Bullrich no participe, se mencionó al ministro de Economía. "Vamos a que tener que convocar, tomar la decisión de inclinar (el apoyo) por un lado o libertad de acción, pero si (Bullrich) no está, vamos a tener que ir para el otro lado, vamos a tener que votarle a Massa", sostuvo.

"Es así, Milei no, no comparto en lo más mínimo; si no es votarle a Massa sería votar en blanco, pero no comparto nada con Milei, no lo votaría, Massa ya sabemos lo que es, pero en estas situaciones vamos a estar eligiendo el mal menor", fundamentó el ex gobernador correntino. Asimismo, Colombi especificó que "gane quien gane las soluciones no se van a ver de la noche a la mañana".

El ex mandatario había volcado su apoyo en las PASO nacionales a la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, aunque una vez resuelta la interna inclinó su respaldo hacia la postulación de Bullrich. Este año, Colombi fue reelecto presidente del Comité Provincial de la UCR en Corrientes y se desempeña como senador en la Legislatura local.

Massa volvió a llamar a "construir un gobierno de unidad nacional"

Sergio Massa encaró su última semana de campaña de visita por las provincias de Mendoza y San Juan. Allí, se encontró con empresarios del turismo y de las economías regionales y advirtió sobre los peligros para el sector si sus competidores -tanto Javier Milei (La Libertad Avanza) como Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio)- llegan a la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre. "Mi responsabilidad es construir esperanza en los argentinos", sostuvo.

"Estamos frente a la necesidad de construir un gobierno de unidad nacional, y que hay que unir a la CGT, y que hay que unir a los sectores empresarios, y que hay que unir a los diversos sectores de la política", manifestó en ese contexto.

