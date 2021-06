Vidal en Capital y PASO en provincia: las opciones que baraja Cambiemos en una semana de definiciones

Esta semana buscarán definir si el PRO irá a internas o lograrán la lista de consenso y llegar al famoso cierre. Vidal también develaría su futuro político.

Arranca una semana que será clave para la definición de candidaturas en la provincia de Buenos Aires. Si bien Diego Santilli, vicejefe de Gobierno porteño y figura del larretismo para encabezar la lista de diputados nacionales, se lanzó en lo discursivo pero no en lo formal, estos días buscarán llegar al acuerdo clave: unificar la boleta PRO con Jorge Macri adentro o ir a internas. Adelantan que podría haber espacio de "cierre" sin un acto pero con alguna foto que lo plasme. La que está descartada en territorio bonaerense es María Eugenia Vidal, el pedido de Mauricio Macri que fue completamente desoído, pero se espera que anuncie cuál será su futuro político, posiblemente luego de una comida o café con el ex presidente.

El 14 de julio se deberán presentar los frentes electorales y el 24 del mismo mes cerrarán las listas. Algunos dicen que falta mucho y otros afirman lo contrario, por eso buscarán el cierre, esta semana, en la provincia. Para eso, Patricia Bullrich, presidenta del PRO nacional, se reunió el viernes con los tres intendentes del Grupo Dorrego que bancaron el desembarco de Santilli: Néstor Grindetti de Lanús, Diego Valenzuela de Tres de Febrero y Julio Garro de La Plata.

La reunión tuvo una conclusión contundente: "Unidad, unidad, unidad". Así lo plasmaron en redes sociales con una foto. No es un dato menor, advierten cerca de uno de esos jefes comunales, que Bullrich haya accedido a inmortalizar el encuentro frente a cámaras y que lo haya compartido en redes sociales. Ella, junto a Mauricio Macri, es una de las figuras fuertes que apoya el pedido de el primo de Vicente López: que no haya candidatos con responsabilidad de gestión y, mucho menos, porteños en Buenos Aires.

Después de juntarse con el armado larretista bonaerense, Bullrich se encontró con Jorge Macri y otros dirigentes bonaerenses. Una foto más casual, hecha selfie de la mano del intendente de Vicente López que este sábado mantuvo otro ágape con referentes del interior provincial. El resultado, el mismo. Trabajar por la unidad y el acuerdo en la provincia. Coincidieron en que lo ideal sería que Horacio Rodríguez Larreta no quiera imponer postulantes de la Capital Federal - pese a que Santilli ya tiene domicilio en Tigre - pero también notaron que tener - al menos - tres listas los va a perjudicar porque atomizará el voto. Esas boletas serían, a falta de consenso, las de el primo, la del vicejefe de Gobierno capitalino y la radical de Facundo Manes que todavía no confirmó si jugará.

De lograr el acuerdo, la contienda podría limitarse a PRO versus UCR, aunque resta saber qué es lo que hará una Elisa Carrió que dijo muchas cosas, entre ellas la posibilidad de encabezar un armado propio. Así, intentarán que los tres aliados fundadores puedan minimizar las peleas y dejar las internas para los espacios anexados de Emilio Monzó, José Luis Espert (cada vez más lejos), Margarita Stolbizer y otros. Esto dependerá de los pisos porcentuales estipulados para que las listas perdedoras puedan colar a sus dirigentes en la ganadora: bajarlos mucho les daría la posibilidad de hacerlo pero dejarlos como están los obligaría a sumarse al mismo armado y tener asegurado, desde el inicio, un espacio.

En ese camino, el sábado se reunió el Plenario Federal de la Coalición Cívica. Iba a ser un encuentro presencial en Parque Patricios pero el Covid positivo de Juan Manuel López - diputado del espacio - dejó a muchos aislados. Este inconveniente, más la participación de dirigentes del interior, los obligó a verse las caras de forma virtual. “La unión de la Argentina, bajo el imperio de la Constitución, es la condición necesaria para generar los acuerdos con grandeza, generosidad, humildad y unidad”, afirmaron.

Hubo algunas conclusiones centrales: generar "los acuerdos e integraciones con grandeza, humildad, generosidad, renunciamiento y unidad", "evitando internas y logrando candidaturas de consenso sin prevalecencias y hegemonías". El Plenario Federal, convocado por el presidente del partido, Maximiliano Ferraro y la titular de la Asamblea nacional, Maricel Etchecoin, y contó con la participación de la Mesa Ejecutiva Nacional, el bloque de diputados nacionales, legisladores provinciales, los presidentes de cada distrito con personería jurídica y apoderados nacionales e interventores de distrito.

Foto: prensa Coalición Cívica.

Como en todo momento de definiciones, comenzaron a circular encuestas. Una de ellas, de la provincia, realizada por Tendencias Consultora arrojó que el 52% votaría por Jorge Macri en una interna con un Diego Santilli que cosecharía el 48%. Números mucho mejores a los que analizan en Vicente López pero diferentes a los que miran el resto de los dirigentes. El vicejefe de Gobierno, entienden los referentes provinciales, no sólo tiene más proyección sino que también posee la cualidad de atraer a peronistas desencantados con el kirchnerismo. Con todo esto como trasfondo, aclaran que esta semana habrá que estar alertas ante la posibilidad de un cierre que concluya si habrá unidad o PASO PRO.

El caso CABA

A Jorge Macri y a Patricia Bullrich les molestó la actitud de Horacio Rodríguez Larreta frente a Mauricio Macri. Ambos se encontraron en privado el viernes con la intención de no adelantar las internas del 2023, pero el ex presidente no consiguió lo deseado y el jefe de Gobierno sigue firme en su intención de llevarlo a Santilli a la provincia y a María Eugenia Vidal a la Ciudad.

Un dato curioso: Vidal tiene domicilio en la Capital Federal por lo que siempre estuvo descartada la posibilidad de un juego en la provincia. La única chance hubiera sido un cambio de radicación anterior al 18 de mayo, algo que no sucedió. Esta semana, aseguran varios dirigentes, la ex gobernadora terminará de elegir una de las dos opciones: postularse o guardarse.

Cerca de Vidal aclaran que sólo será candidata a diputada nacional por la CABA si Larreta se lo pide para un momento clave como el de las elecciones 2021 pero que eso no frenará sus intenciones de postularse como presidenciable para el 2023. Algo que resolverá con el jefe de Gobierno llegado el momento, en un café. En Uspallata aseguran que si Mariu mide mejor, él se bajará.

Pero este año, a menos que lleguen a un acuerdo, la interna podría ser feroz en la Capital Federa. Vidal por el ala blanda y Bullrich por el ala dura. Según una encuesta de la consultora Proyección, la ex gobernadora tiene mejor imagen positiva (46,7%) que la presidenta del PRO (39,1%) pero las dos también tienen una visión negativa importante: 42,4% y 47,5% respectivamente. A números netos, Vidal tiene más chances.

Llamativamente, Mauricio Macri tiene una pésima imagen negativa en el distrito que lo vio nacer como político: 52% en rojo y 37,4% en verde. Esos números pueden sacarle algo de poder de fuego a la hora de agarrar la lapicera, sobre todo teniendo en cuenta el posicionamiento de su principal retador, Rodríguez Larreta: 56,3% de aceptación versus 33,7% de rechazo, casi tan bien posicionado como el ministro de Salud, Fernán Quirós.

Quirós fue uno de los nombres barajados para estos comicios pero desde la calle Uspallata prácticamente lo descartan para el 2021 aunque pueden apostar a él para el 2023. Según la encuesta, tiene un 57,6% de imagen positiva contra sólo un 17,3% de negativa. Algo clave para el próximo año impar que los encontrará, si Vidal mantiene sus aspiraciones, sin un nombre fuerte en el distrito que gobiernan desde el 2007.