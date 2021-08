Teresa García, sobre las visitas a Olivos: "Lo que hizo la oposición es una falta de respeto"

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García pidió una “sanción a Iglesias y Wolff” por los dichos misóginos en la Cámara de Diputados de la Nación.

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García se refirió a la oposición en declaraciones a El Destape Radio y afirmó: “La campaña tiene que tener un debate de ideas y lo que hicieron con las visitas a Olivos fue una banalización y una falta de respeto”. En ese sentido se refirió a los los dichos misóginos de los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff sobre Florencia Peña y dijo: “Tiene que haber una sanción hacia ellos en la Cámara de Diputados de la Nación”.

“Seguramente la gente que representan Iglesias y Wolff no está de acuerdo con lo que dijeron sobre las visitas a Olivos, tiene que haber una sanción”, remarcó. Además detalló que “no me extraña de Iglesias, es un provocador profesional. Con estas declaraciones logra pantalla que de otra manera no tendría”. Finalmente y sobre Iglesias y su labor legislativo sentenció: “No le conozco una sola iniciativa”.

La candidata a senadora provincial también recordó que “Vidal tuvo una intervención desagradable al decir que ‘compartía los mismos valores’ con Iglesias y Wolff”, ya que, según García “no puede decirle a las mujeres que comparte los valores de Fernando Iglesias".

Respecto de la campaña electoral de Juntos señaló que “asistimos a una confrontación y pelea en Juntos por el Cambio que nos asombra”. “El entrecruzamiento de domicilios entre Santilli y Vidal no deja claro cuál es el proyecto de ellos, me parece que hay una intencionalidad de armar una campaña de AMBA pero la realidad bonaerense es totalmente distinta”, agregó.

Sobre la campaña del Frente de Todos, la ministra explicó que “tenemos una Cámara de diputados provincial con mayoría consensuada con otros bloques y un Senado donde el mismo momento que asumiera Vidal el bloque opositor se ha convertido es una máquina de impedir”.

“En esta elección se renuevan bancas de senadores en secciones que son complejas, se renuevan las bancas del año ‘17 que fueron bastante adversas para el peronismo. Creo que en la primera sección se va a invertir la elección y lograremos 5 bancas para el peronismo y 3 para Juntos y en la cuarta vamos a crecer. Creo que vamos a tener una buena elección y vamos a revertir los números del Senado bonaerense”, reconoció.

Asimismo, dijo: “Tenemos toda la expectativa de mejorar la situación en el Senado bonaerense, el número es importante no para convertirlo en una escribanía sino para que no sea una máquina de impedir”.