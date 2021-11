Santoro se manifestó a favor del uso de pistolas Taser

El candidato a diputado del Frente de Todos denunció la existencia de una diferencia en materia de seguridad entre el norte y el sur de la ciudad de la Ciudad de Buenos Aires.

El candidato a diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad Leandro Santoro contó que está a favor del uso de las pistolas taser. “La centroizquierda y el campo popular deben tomar el tema en agenda, e incluso me he manifestado a favor del uso de pistolas Taser, pero lo hice para que se entienda de que debe apoyarse a las Fuerzas de Seguridad”, afirmó.

El legislador porteño del Frente de Todos visitó Casa de Gobierno para mantener un encuentro con el jefe de Gabinete Juan Manzur, y varios referentes y gremialistas del sector de taxis. Tras finalizar la reunión, en rueda de prensa con los acreditados en Casa Rosada denunció la existencia de una diferencia en materia de seguridad entre el norte y el sur de la ciudad de la Ciudad de Buenos Aires.

“Cuando uno analiza la tasa de homicidio dolosos en el sur, particularmente en algunas comunas como la 1 y 4, es donde más preocupación estamos viendo, sobre todo en los barrios más humildes. Hay niveles de violencia e inseguridad muy altos, fundamentalmente en las villas de la ciudad”, afirmó.

Santoro criticó la gestión del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, a quien responsabilizó por no “hacer demasiado” ante la desaparición del policía Arshak Karhanyan. “Hay que redistribuir los recursos humanos y materiales en la Ciudad. Me parece que hubo algunos gestos del Gobierno de la Ciudad que no ayudaron, como regarle patrulleros y recursos a los municipios del PRO de la provincia”, denunció.

Por su parte, agregó: "Hay que ser muy duros con las causas de la inseguridad que son la pobreza y la desigualdad, y con las consecuencias. No podemos esperar a terminar con la desigualdad en la Argentina para terminar con la inseguridad". Y añadió: "Vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo que hay que darle respuestas a la gente, y hay que ser contundentes".

Con respecto al encuentro con Manzur y referentes de taxis, Santoro sostuvo que se abordaron los conflictos planteados por el sector, entre ellos la aparición de aplicaciones que compiten con los taxis en la ciudad, y la "necesidad de tener algunas políticas que ayuden en la recuperación de la pandemia".