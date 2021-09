PASO 2021: las personas no binarias votaron por primera vez con su identidad elegida

Por primera vez, la Ley de Identidad de Género protegió a las identidades no binarias y pudieron votar sin ver sus derechos vulnerados.

Las Elecciones Primarias, Simultáneas, Abiertas y Obligatorias (PASO 2021) se están desarrollando en este momento y, por primera vez en toda la historia, hay vigente una Ley de Identidad de Género que permite que las personas de identidades no binarias sean respetadas a la hora de votar.

En julio del año pasado, Argentina se convirtió en el primer país de la región en posibilitar que la gente se inscriba en sistemas de registros con una identidad no binaria. Esto significa que, en estas PASO 2021, las personas no binarias pudieron votar con el nombre y con los datos personales que ellos decidieron y no fueron forzadas a presentarse bajo un género que no los representa. A través de esta modificación, gracias a la Ley 26.743, se posibilita elegir la opción “x” en el DNI, más allá de las ya conocidas categorías de género “femenino” y “masculino”.

La Ley de Identidad de Género permite que tanto las personas no binarias como trans, travestis, transexuales y transgénero, puedan utilizar su nombre elegido, además de tener garantizado el acceso a la salud que le corresponde a cualquier otra persona. “El nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados”, establece la ley.

Las historias de personas no binarias que votaron por primera vez en las PASO 2021

Simone Juárez, de 28 años y de Jujuy, conversó hoy con Télam sobre un día histórico: por primera vez, pudo votar con su documento nuevo de identidad no binaria. Para Simone, lo importante es que siga habiendo un Estado capaz de garantizar estos derechos y destacó la importancia de “una revolución de género con consciencia de clase y para la clase popular". “Es un momento muy importante para nosotras, las no binarias del conurbano", agregó, y dijo que fue “uno de los momentos más hermosos” de su vida, lleno de “una profunda emoción”.

Otra persona no binaria que resonó en los medios hoy fue Camile Kirchhoff. En su caso, votó por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires, su lugar de residencia. A través de su relato, Camille le contó a Página 12 que cuando fue a buscar su DNI “no lo podía creer”. “Lo vi, lo miré, llamé a mi mamá y comencé a llorar. No lo podría poner en palabras”, expresó. Para hacer estre trámite, Kirchhoff fue hasta un registro civil y solicitó la rectificación de su partida de nacimiento. "Es importantísimo para mí tenerlo, en el día de la democracia. Sin dudas es uno de los días más importantes de mi vida no me lo voy a olvidar nunca”, finalizó.