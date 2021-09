PASO 2021: de cuánto es la multa por no votar y cómo la pago

En el marco de las PASO son muchos los ciudadanos que se preguntan qué pasa si no ejercen su derecho constitucional.

Avanzan las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO 2021) en el país y, como lo determina la Constitución el voto es un derechos constitucional y obligatorio de todos los ciudadanos mayores de 18 años. En este marco, aquellos que no lleven adelante esta obligación serán sancionados, con algunas excepciones.

Lo cierto es que si el día de la votación estás enfermo, debes presentar un certificado médico para justificar que no votaste. Mientras que si estás a más de 500 km del lugar donde debés votar, es obligatorio presentarse en la comisaría más próxima y pedir un certificado. Con ese certificado se prueba que estabas a más de 500 km de tu domicilio. Hay 60 días tras la elección para presentar esos documentos y justificar tu falta el día de la elección.

"Tenés que justificar por qué no votaste. Es un trámite que se hace en la secretaría electoral más cercana a tu domicilio. Consultá el mapa para saber cuál te corresponde. Si no justificás, tenés que pagar una multa. Y si no la pagás, no vas a poder realizar trámites durante 1 año en organismos públicos", remarcaron desde la Camara Electoral.

Cabe recordar que este año a causa de la pandemia del COVID-19, la Cámara Nacional Electoral incluyó a los casos con diagnóstico positivo, contactos estrechos y a personas que regresen del exterior como casos justificados de no sufragar. Asimismo, el personal de organismos y empresas de servicios públicos.

De cuánto es la multa por no votar y cómo hago para pagarla

En tanto, si no se puede justificar la ausencia, se considera una falta electoral y es pasible de sanciones y/o multas. Los electores que infringieron la obligación de votar y no pagaron la multa correspondiente, serán sancionados no pudiendo realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales durante un (1) año.

Costo de las multas por no votar

Es así que en caso de no emitir el voto en solo un acto electoral (primarias o generales) el valor de la multa será de $50 (cincuenta pesos). Mientras que si el elector se ausenta tanto en las PASO como en las generales deberá abonar una multa de $100 (cien pesos), que se sumarán a los cincuenta pesos correspondientes a la primera infracción, por lo tanto deberá abonar un total de $ 150 en concepto de multas. El monto de las multas integra el Fondo Partidario Permanente que está a cargo del Ministerio del Interior.

Cómo se pagan las multas

En primer lugar, el elector debe constatar que se encuentra presente en el Registro de Infractores. Una vez confirmado, el sistema le permitirá acceder a la impresión de un comprobante para que pueda realizar el pago de la multa correspondiente. Esta podrá ser abonada en cualquier sucursal del Banco de la Nación Argentina “y en las demás entidades que se habiliten para el cobro”.

Cómo hago para el pago de multas por no votar

Pago por Banco Nación

Hacer click sobre el botón Por Banco Nación, allí se abrirá una ventana donde se generará y visualizará la boleta de pago que debes imprimir. Una vez impresa la boleta, concurrir a una sucursal del Banco Nación y abonar allí presentándose en las ventanillas correspondientes.

Efectivizado el pago, el votante no deberá hacer ninguna otra gestión ya que el Banco Nación comunicará a la Justicia Nacional Electoral. Esta notificación puede demorar 48 horas. en ser reflejada en el Sistema de Consulta del Registro de Infractores (http://infractores.padron.gov.ar).