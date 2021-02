PASO 2021: cuatro opciones sobre la mesa de la política

Duró poco el renovado ímpetu que había ganado la semana pasada la idea de suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de este año. La oposición tiene poder de veto y cada vez está más lejos de apoyar una iniciativa en ese sentido. Dentro del oficialismo tampoco alcanzó a tener nunca el consenso necesario para hacer avanzar un proyecto de ese calibre.

Ante esa circunstancia, y teniendo en cuenta que la pandemia jugará un rol durante todo este año, comenzaron a aparecer otras iniciativas, como la postergación de una o las dos instancias o la unificación de ambas en una sola fecha, utilizando un sistema a mitad de camino entre los lemas y el D’hont. Los teléfonos están abiertos y existen diálogos a varias bandas para encontrarle una salida al asunto. La Casa Rosada, el Instituto Patria, los gobernadores, la UCR y el PRO meten todos la cuchara en este guiso. A continuación, repasamos las cuatro opciones que están al día de hoy sobre la mesa, en orden decreciente de probabilidad.

1) Que todo siga igual

Después de todo, cualquier cambio requiere un acuerdo entre el Frente de Todos y, por lo menos, una parte de Juntos por el Cambio, la que responde a Horacio Rodríguez Larreta. No solamente una modificación del calendario electoral federal debe ser ratificada por el Congreso, donde la oposición mantiene cierta capacidad de bloqueo en la cámara de Diputados. Además, es impensable que la Nación avance en ese sentido si no hacen lo mismo la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, dos distritos que reúnen casi la mitad del padrón, tienen PASO y por ley deben celebrar sus comicios junto con los generales. Y el alcalde porteño tiene la llave para que eso suceda, a través de su mayoría automática en la legislatura metropolitana y con la primera minoría del Senado en territorio bonaerense. Hoy en día el vínculo entre la Casa Rosada y Parque Patricios no pasa por el mejor momento, de manera tal que a nadie debería sorprender que la falta de un acuerdo paralice cualquier idea innovadora.

2) Postergar las primarias o las dos elecciones

El calendario electoral señala al 8 de agosto como fecha para las primarias. Coincide con lo más crudo del invierno, la época más complicada desde el punto de vista climático y epidemiológico. Posponerlas algunas semanas no solamente permitirá evitar un momento de mayor circulación del virus y planificar operativos de votación con las filas al aire libre, también permitirá ganar tiempo valioso para vacunar algunos millones de argentinos más. Esta alternativa está ganando tracción en las últimas horas, aunque depende de un acuerdo político amplio, algo siempre difícil en un año electoral y en un escenario tan polarizado; quizás no sea la opción favorita de nadie pero tampoco despertó, al menos por ahora, ningún rechazo de envergadura, lo que la vuelve atractiva como una salida de compromiso. El propio jefe del interbloque opositor en la cámara baja, Mario Negri, se manifestó dispuesto a “escuchar” una propuesta en ese sentido. Si prospera, las PASO podrían hacerse a fines de septiembre o en octubre y las generales uno o dos meses más tarde.

3) Que se suspendan

Fue la idea original del presidente Alberto Fernández, que comenzó a tantear en mayo del año pasado, en cuanto vio que la pandemia podía llegar a durar hasta la temporada de elecciones. En diciembre, los gobernadores peronistas decidieron impulsarla públicamente para medir la temperatura del agua antes de tirarse a la pileta: estaba fría. Aunque trataron de revivirla a fines de enero y nuevamente la semana pasada, a medida que pasa el tiempo sus chances se esfuman. La semana pasada, después de una reunión con el Presidente, los gobernadores radicales de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gustavo Valdés, acordaron una cita con Rodríguez Larreta para tratar de convencerlo de las bondades de eliminar las PASO excepcionalmente este año. Fue al revés: los mandatarios provinciales salieron de ese encuentro coincidiendo con el alcalde porteño sobre la conveniencia de mantener esa instancia como herramienta para dirimir las internas entre el PRO y la UCR que no puedan arreglarse por las buenas.

4) Lemas + D’Hont

La propuesta surgió de Máximo Kirchner y por ahora parece remotísima la posibilidad de que consiga el apoyo necesario para plasmarse. Tanto que hay quienes creen que se puso sobre la mesa sólo para negociar, sin expectativas de que concretarla. Se trata de unificar la fecha de las primarias y las generales, de forma tal que la gente vote al mismo tiempo en ambas instancias. Esto tendría un sentido epidemiológico, al reducir a la mitad la cantidad de eventos en los que aumenta el riesgo de contagio, pero políticamente puede resultar pantanoso: el resultado es una mezcla del sistema de lemas, donde los votos de distintos candidatos del mismo espacio se suman, y el D’hont, que reparte los lugares de una lista de manera proporcional entre las distintas opciones en función del resultado obtenido. Para ponerse en práctica depende de una ingeniería legal más compleja que las otras alternativas y hay especialistas en la materia que advierten que podría ser cuestionada fácilmente en la justicia. Con tan poco tiempo por delante, es difícil que llegue a buen puerto.