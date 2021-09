Milei se alía con guiños al PRO duro para restarle votos a Larreta en CABA

Mientras Larreta tejía alianzas en Estados Unidos, Javier Milei apuró las negociaciones con el núcleo duro del PRO para el 2023 y apunta a robarle votos a Vidal en noviembre. En provincia, ya imprimieron las boletas y relanzarán la campaña la semana que viene.

Mauricio Macri dejó la puerta abierta para que un sector de la oposición pueda generar acuerdos con Javier Milei para el 2023, mostró coincidencias entre ambos bandos pero intentó marcar cierta distancia para este año electoral al asegurar que no se siente identificado con la visión "anarquista" del líder de Avanza Libertad. El ala dura del PRO no mira con malos ojos un encuentro con el libertario que consiguió casi el 14% de los votos en la PASO de la Ciudad de Buenos Aires y podría complicar a Horacio Rodríguez Larreta en los comicios generales de noviembre. Encontrados en un discurso confortativo, Javier Milei quiere atraer votos de Juntos por el Cambio y se tira flores con dirigentes que piensan en propuestas presidenciables por fuera de la opción que postula al jefe de Gobierno porteño.

En las últimas horas, Milei no descartó una fórmula con Patricia Bullrich y Macri no invalidó el posible acuerdo a mediano plazo. Los flechazos no son nuevos, hace varios días, en redes sociales, un sector libertario ya había vinculado al dirigente con las figuras del PRO. Era un chiste y quedó. En principio, con la cabeza puesta en 2021, el hombre de los pelos despeinados decidió pegarse al macrismo para intentar robar voto duro y ampliar su espalda electoral en noviembre. Ese crecimiento, lejos de complicar al fundador y presidenta del PRO, molestaría más a Larreta, artífice de la campaña y candidatura de María Eugenia Vidal. En vez de sumar, perdería voluntades. Algo así sería la ecuación, en caso de darse el escenario.

Después de la gira de Larreta por Estados Unidos, donde se reunió con distintos dirigentes y organismos internacionales con la excusa de charlar sobre el cambio climático, los halcones quisieron responderle a las palomas. Mientras el jefe de Gobierno tejía alianzas para su candidatura, los duros empezaban a hablar de un Milei que dejó de ser un fenómeno circunstancial para ser una figura a la cual mirar y prestar atención.

Más allá del juego entre unos y otros, un crecimiento de Milei no complicaría a Juntos por el Cambio. La victoria está asegurada en la Ciudad y el libertario podría llegar a desviar algunos votos pero no demasiados. Además, dentro del Congreso necesitará aliarse con fuerzas más potentes, algo que tampoco pierde de vista un sector cambiemita que también destaca un dato no menor: él logró quedarse con votos que el macrismo nunca pudo conquistar.

Sin posibilidad de robarle muchos votos más al Frente de Todos, el líder de Libertad Avanza apuntará a quedarse con algunos de Ricardo López Murphy, en especial el que pertenece a aquellos que optaron por el economista en la PASO pero que no quieren elegir a Vidal. Para el ex ministro de la Alianza, la tarea ya está cumplida: hizo una gran elección, ganó peso dentro de Cambiemos, ingresará como diputado el 10 de diciembre y ahora se concentrará en mantener las voluntades cosechadas el 12 de septiembre.

Milei no es un problema de López Murphy, es un problema de Larreta y todos meterán mano en la misma bolsa para intentar incrementar su porcentaje el 14 de noviembre: los 56 mil votos que quedaron huérfanos, aquellos de las fuerzas que no pasaron el piso del 1,5%, los 775 mil que no fueron a votar y los casi 24 mil en blanco.

Con esos condimentos, la tarea del larretismo pasará por intentar mejorar la elección de septiembre. Vidal, que lejos de arrasar la interna simplemente la ganó, perdió más de 31 puntos en la PASO de la Capital en manos de López Murphy y de Adolfo Rubinstein. Algunos quedaron contentos, otros la vieron deslucida. Y ahí ingresó Marcos Peña, nunca se fue pero ahora se oficializó su participación. Fuente de consulta externa, pensador de la estrategia, se sumó al equipo de campaña ad honorem.

En provincia, en tanto, repiten la misma frase una y otra vez: "Vamos bien". El martes difundieron números del resultado de la interna y Facundo Manes finalmente no logró pasar el 40% de los votos. Diego Santilli quedó primero con el 60,37% de su PASO y el neurocientífico alcanzó el 39,66%. Ambos crecieron: el primero lo hizo en más de 71 mil sufragios respecto al recuento provisorio y el segundo acumuló casi 39 mil voluntades extra en relación a los números conocidos el 12-S.

Con el panorama plantado, Manes presentará un libro suyo en España el jueves y, a su regreso, la semana que viene lanzarán la campaña camino a noviembre juntos. En San Fernando, ya sacaron la foto de la boleta con las caras de Santilli, Graciela Ocaña y Manes (primero, segunda y tercero), está encaminada la cartelería con la foto de los tres y los flyers que usarán en los bajo puerta.