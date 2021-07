Maximiliano Guerra bajó su candidatura de Cambiemos con una carta: "Fanatismo inaceptable"

El bailarín agradeció a Bullrich la posibilidad de postularse y dijo que continuará con "la batalla cultural".

El bailarín Maximiliano Guerra anunció con una carta que bajará su candidatura a legislador porteño para las elecciones 2021 aunque adelantó que seguirá en Juntos por el Cambio pero "desde el llano". En su publicación manifestó su agradecimiento a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y sostuvo que se baja para garantizar la unidad.

"Declino también esta candidatura sin renunciar en absoluto a los valores en los que creo que son los que me llevaron y me seguirán impulsando a integrar y fortalecer tanto al PRO como a Juntos por el Cambio", escribió el mediático.

Al detallar el motivo de su renunciamiento, Guerra sostuvo que busca la unidad para intentar que Juntos por el Cambio gane las elecciones con mayor margen y evitar así las internas dentro de la alianza.

"Estoy convencido de que esta decisión facilita la tarea de conformar las listas en la querida ciudad que me vio nacer y me da aire y fuerzas para librar la batalla cultural y política que se viene. Batalla que no podemos dejar de enfrentar en cada rincón del país en defensa de la Democracia, la República y la Libertad, frente a un Gobierno con rasgos cada vez más autocráticos que despliega estrategias avasalladoras de las instituciones con un grado de fanatismo inaceptable", arengó Guerra.

El bailarín adelantó qué hará con su futuro y manifestó que no se alejará de la política. Además manifestó que se mantendrá cerca del ala dura de Cambiemos liderada por la ex ministra de Seguridad Bullrich. Pese a que hace menos de una semana se conoció el envío de armas a Bolivia para reprimir las protestas contra la dictadura de Jeannine Añez, Guerra no se ahorró elogios a Bullrich.

"Quiero decirles que seguiré junto a Patricia Bullrich al lado de cada uno de ustedes defendiendo las causas que compartimos. Nos veremos y escucharemos en cada construcción de ideas, desde el llano, acompañando a quienes digan presente en cada acción para seguir armando el proyecto de país que queremos concretar", escribió.

Además auto calificó su decisión de apartarse como generosa. "Sé que hoy más que nunca necesitamos ejemplos de unidad y generosidad para que ese país que soñamos pueda hacerse realidad. Es mi deseo que este pequeño acto sume a la gran gesta iniciada por Patricia para que la política recupere parte de la dignidad perdida y tome el impulso hacia el progreso que el país reclama y merece", escribió.

Por su parte, Bullrich -que se bajó de la interna en Capital Federal para dar lugar a María Eugenia Vidal- agradeció el gesto de Guerra: