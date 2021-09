Macri perdió en Córdoba a manos de Luis Juez, De Loredo y “La Coneja” Baldassi

El ex presidente jugó muy fuerte a favor de Negri y Santos. Su secretario privado Darío Nieto, fue el jefe de la campaña en Córdoba.

Mauricio Macri perdió en Córdoba. La lista de Mario Negri y Gustavo Santos, candidatos a senador y diputado nacional del ex presidente perdió la PASO frente a la lista de Luis Juez y el radical Rodrigo de Loredo, según los boca de urna de las principales consultoras cordobesas y los datos que llevaron los fiscales generales a los búnkers de Juntos por el Cambio. Mario Negri reconoció la derrota dos horas y media después del cierre de los comicios.

Mauricio Macri apoyó explícitamente al jefe del interbloque de Cambiemos en Diputados para que salte al Senado de la Nación; y a Gustavo Santos, su ex ministro de Turismo, para que encabece la boleta de diputados, trampolín para la gobernación en 2023 en un acuerdo con Juan Schiaretti.

El cierre de campaña de Negri/Santos fue con Macri por videoconferencia; pero además, el ex presidente envió mensajes explícitos de apoyo a sus candidatos cordobeses en cuánto reportaje le hicieron los medios hegemónicos mediterráneos, en una clara apuesta contra Luis Juez.

Pero sin dudas, la muestra más palpable de cómo jugó Macri en Córdoba, fue haber puesto a dos pesos pesados y hombres de su estrecha confianza para comandar la campaña cordobesa: el ex secretario privado de Macri, Darío Nieto, investigado por el escándalo del espionaje ilegal; y el ex secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis estuvieron al frente de la campaña de Negri/Santos.

Nieto ya estuvo en Córdoba en 2015, monitoreando la campaña presidencial de Cambiemos, y tejió una red de relaciones con periodistas y empresarios de medios cordobeses. Además de comandar la campaña de Negri, Nieto buscará inmunidad e impunidad en la Legislatura porteña, donde va de candidato a legislador para lograr fueros.

Exactamente a las 20.35, Mario Negri reconoció la derrota frente a Luis Juez a través de su cuenta de Twitter: “¡Felicito a Luis Juez y la lista Cambiando Juntos por la gran elección! Los cordobeses dieron su mensaje al kirchnerismo de una forma contundente. JxC es la herramienta de la sociedad para frenar el populismo. ¡Ahora vamos unidos a noviembre!”.

El 5 de julio pasado, El Destape anticipó en exclusiva que Mauricio Macri iba a perder en Córdoba, tal como se cumplió hoy, 67 días después. El 23 de abril, el ex presidente había posteado en Twitter una reunión donde bendijo como su candidato a senador cordobés a Gustavo Santos, un radical que fue cobista, schiarettista, delasotista y finalmente macrista.

Un mes después, el 20 de mayo, Macri desembarcó en Córdoba y en un almuerzo con dirigentes de Juntos por el Cambio, los notificó de la candidatura de Santos. Mario Negri y Ramón Javier Mestre, pegaron el faltazo y avisaron que irían a internas. En ese viaje, Juez le dijo a Macri que él sería candidato a senador y a gobernador en 2023. Mauricio Macri no entendió ninguna señal que le enviaron los cordobeses.

Sin poder, con una imagen positiva y negativa empatada en 50% en Córdoba, el ex presidente no vio los movimientos internos en la coalición derechista, los reagrupamientos dinámicos del radicalismo y quedó entrampado en un acuerdo del que no supo salir.

Como manotazo de ahogado, mientras estaba en Suiza, haciéndose pasar por un exiliado en los medios hegemónicos, Macri intentó ordenar la tropa en Córdoba, sin darse cuenta que el PRO es un partido marginal a nivel provincial –gobierna sólo 8 ciudades y comunas de los 427 municipios- y no tiene dirigentes con peso propio como el peronismo, el radicalismo o el mismísimo Frente Cívico.

- Mirá Luis, le damos el segundo lugar de varones en la lista de Diputados a Martínez –le dijo Mauricio Macri a Luis Juez por teléfono desde Suiza, días antes del cierre de listas del 24 de julio.

- Mauricio, acá lo tengo a (Ernesto) Martínez al lado mío, estoy con el altavoz. Y dice que se vaya a la puta que lo parió. Los candidatos del Frente Cívico los pone el Frente Cívico, donde el Frente Cívico quiera y a quién quiera. A nosotros no se nos ocurriría decirle al PRO dónde tiene que ir (Gustavo) Santos, si como diputado, senador o concejal de Tulumba. Yo voy a ser candidato a senador por Juntos por el Cambio en lista de unidad; sino vamos a las PASO, y si no, soy candidato del Frente Cívico y ustedes vayan con Santos o con quién quieran –respondió Luis Juez desde el local del Frente Cívico de la calle Santa Rosa al 700.

El diputado de Juntos por el Cambio, líder del Frente Cívico y ex intendente cordobés, contó con el apoyo de Patricia Bullrich, la presidenta del PRO que tiene una guerra subterránea con Macri por el control del partido.

El ex presidente, poco afecto a las lealtades, desoyó al diputado y ex árbitro internacional Héctor “La Coneja” Baldassi cuando le mostró encuestas que lo daban como el macrista que más medía en Córdoba y que Santos era un desconocido para los cordobeses. Baldassi jugó fuerte con Juez. Y ambos ganaron.

Mauricio Macri, un político que descree de la política tampoco entendió que Rodrigo de Loredo, ex funcionario suyo en ARSat se plantó en la interna radical y logró el 49% de los votos enfrentando la lista de unidad de Negri y Mestre.

En las últimas tres semanas, distintas encuestadoras cordobesas midieron diariamente la interna de Juntos por el Cambio y les dio un resultado constante: Luis Juez se imponía con 26% de los votos a Mario Negri, que llegaba al 24%. Y nunca en estas últimas tres semanas, se modificó el panorama a favor del radical. Ni siquiera, cuando Darío Nieto empapeló la Capital y las principales ciudades como Río Cuarto, Villa María, San Francisco o Villa Carlos Paz con afiches donde Negri y Santos aparecían abrazados a Mauricio Macri.