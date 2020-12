Los gobernadores plantearon la suspensión de las PASO

Avanza un acuerdo entre los gobernadores para presionar y suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 2021. Si bien el cambio es potestad del Congreso de la Nación, los 21 mandatarios provinciales que estuvieron hoy en Casa Rosada le plantearon al presidente Alberto Fernández que no se realicen. El Ejecutivo nacional no está convencido de enviar el proyecto si no hay un consenso pleno.

Hace semanas, algunos gobernadores comenzaron a plantear públicamente la necesidad de cancelar las primarias. Este viernes, la firma del Consenso Fiscal 2020 sirvió para reunir a la mayoría de los gobernadores en Buenos Aires, donde cerraron el acuerdo para avanzar en la suspensión de las PASO. Según coinciden, las primarias del 2021 se deben cancelar para ahorrar recursos en medio de la crisis y la pandemia de coronavirus, tal como pudo saber la agencia de noticias NA.

El pedido comenzó a manifestarse con fuerza a comienzos de noviembre y el primero en plantearlo fue el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Pese a ello, desde el Ministerio del Interior están trabajando para ajustar el cronograma fijado por ley porque el Congreso es el único que puede establecer cambios, más allá de que recibieron y escucharon todas las opiniones plasmadas estos días.

"Creemos que estos temas se deben discutir con todos los sectores como venimos haciendo desde la Dirección Electoral que depende de nuestro Ministerio. Pero en este caso, insistimos, es el Congreso el ámbito que debe debatir cualquier modificación de la Ley electoral y el cronograma de elecciones", dijeron fuentes de la cartera que conduce Eduardo "Wado" De Pedro cuando se instaló el debate y aún no registró modificaciones.