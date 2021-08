La arenga de Cristina Kirchner en La Plata: "Volveremos a construir la Argentina"

La vicepresidente llamó a pensar el país "que queremos" y cruzó al macrismo.

La vicepresidenta Cristina Kirchner llamó a los argentinos a imaginar el país que quieren para después de la pandemia y adelantó que la Argentina saldrá con esfuerzo de la crisis que dejó el macrismo y profundizó la pandemia. En un plenario del Frente de Todos en La Plata, la dirigente cuestionó al macrismo por no cumplir sus promesas de campaña.

"Tenemos que imaginar la vida que queremos porque la vamos a volver a tener. Les aseguro que es posible revertir las más profundas crisis para emerger. Esto no es un discurso, esto lo hicimos en la Argentina desde el 2003", afirmó Cristina Kirchner.

"La vida que queremos la vamos a volver a tener" COMPARTIR:

La vicepresidenta fue la cuarta oradora en el plenario en el Estadio Único de La Plata para delinear los ejes de la campaña electoral del Frente de Todos y repasar la gestión, a tres semanas de las PASO del 12 de septiembre.

"La vida que queremos se recupera con hombres y mujeres que representen la vida que queremos. Ustedes son quienes van a estar sentados en las bancas y es importante que esa construcción de mayorías que pudimos hacer a partir de aquel 9 de diciembre para culminar en el proceso virtuoso del Frente de Todos", sostuvo.

La vicepresidenta hizo un repaso por su gestión y la de Néstor Kirchner al sostener que "siempre que estuvimos sentados allí (por la Casa Rosada) lo hicimos en representación de las grandes mayorías". Luego recordó que consiguieron sacar de la crisis a la Argentina luego del 2001.

"Pudimos reconstruir esa mayoría porque había memoria y confianza de lo que habíamos sido. Sin aquella memoria y confianza, en nombre de todo aquello que hicimos es que venimos a revalidar que lo volveremos a hacer, volveremos a construir esa argentina que nos merecemos. La vida que queremos solo puede tener lugar en una Argentina que decida su destino, su presente y su futuro", arengó.

Cristina Kirchner recordó la ardua lucha que les llevó recuperar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad luego de recobrar los fondos de las Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

La funcionaria luego apuntó contra el macrismo por las mentiras en la campaña de 2015. "No me canso de pensar cómo estaríamos hoy si se hubiera hecho lo que se prometió: cambiar las cosas que estaban mal y no tocar las que estaban bien. Cuánto mejor estaríamos los argentinos hoy pese a la pandemia", enfatizó.