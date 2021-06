Explotó la interna en JxC: Patricia Bullrich rechaza que María Eugenia Vidal sea candidata en CABA

La presidenta del PRO demostró su disconformidad con la indecisión por parte de la ex gobernadora bonaerense y opinó que no debería presentarse como candidata en la Ciudad.

La interna en Juntos por el Cambio frente a las elecciones 2021 ya es una realidad: Patricia Bullrich rechazó explícitamente la idea de que María Eugenia Vidal se presente como candidata en la Ciudad de Buenos Aires.

“Es natural que quien fuera gobernadora sea candidata en la Provincia de Buenos Aires. Mudarse de distrito y generar un movimiento que tiene que ver más con el 2023 que con este momento, no ayuda", afirmó Bullrich a Radio La Red al referirse a la posible candidatura de Vidal en la Ciudad.

De esta manera, la presidenta del PRO no dejó dudas con respecto a su postura frente a los rumores que indican que Vidal buscará conseguir una banca en la Cámara de Diputados con el apoyo del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Esa candidatura molestaría a Bullrich y Macri, que pretende que su ex ministra de Seguridad encabece la lista de Juntos por el Cambio en la Capital Federal.

Asimismo, Bullrich se mostró molesta por la indecisión por parte de la ex gobernadora bonaerense: “Hace un año que estamos discutiendo si Vidal va a ser candidata o no, a esta altura no quiero seguir con ese debate. No ayuda a Juntos por el Cambio. Ella tendrá su decisión, pero nosotros tenemos que avanzar”.

“Hay una decisión de Juntos por el Cambio de ser protagonistas de la historia. No podemos esperar a alguien para saber si quiere estar o no, nosotros ya estamos en marcha”, agregó. Sin titubeos, la ex ministra de Seguridad aseguró que ella ya tomó una decisión con respecto a su futuro político: “Mi lugar es en la Ciudad de Buenos Aires”.

Con este panorama, salvo que haya un acuerdo de por medio para que una encabece y la otra acompañe - o que alguna se baje de la carrera -, ambas se enfrentarían en una PASO para determinar qué lista será la que llegue a noviembre para disputar bancadas en la Cámara de Diputados.

Como anticipó El Destape, se espera que María Eugenia Vidal se defina recién a fines de junio: aún hoy desde su entorno aclaran que no hay ningún tipo de lanzamiento confirmado. Sin embargo, en la calle Uspallata esperan que Vidal se lance para disputar las elecciones por el territorio porteño y no por la provincia de Buenos Aires.

El detalle no menor es que Mauricio Macri la quiere a Patricia Bullrich como candidata en la Ciudad, mientras que Larreta apuesta por la ex gobernadora. Algunos aseguran que Bullrich es la única figura indiscutible para el ex presidente y que el resto es negociable.