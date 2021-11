Elfos, nazis, banderas confederadas y un arma: el peligroso circo que armó Milei en el Luna Park

La tercera fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires es la ultraderecha liderada por Javier Milei y la negacionista Victoria Villarruel. Ayer, cientos de jóvenes de entre 16 y 25 años coparon el mítico escenario porteño.

Javier Milei armó una fiesta de libertarios en el Luna Park para celebrar que La Libertad Avanza hoy es la tercera fuerza política de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país. En ese mítico escenario porteño que supo ser el lugar elegido por nazis argentinos en 1938 para festejar la anexión de Austria a la Alemania nazi, ahora volvió a tener personajes con esvásticas. Ayer hubo banderas confederadas, símbolo de apoyo a la esclavitud, estuvo presente hasta el hombre elfo nacional, ricos que viven en Estados Unidos y sobre todo (sobre todo) muchos jóvenes de entre 16 y 25 años decepcionados con el sistema político y económico de nuestro país.

"Me acabo de bajar de un avión privado desde Los Ángeles y me vine acá a este evento. La política es un negocio y a este país hay que manejarlo como un negocio", le dice a El Destape, sin tapujos, Marcela Iglesias antes de que haga su aparición triunfal a los gritos Javier Milei. La acompaña un elfo. Sí, un elfo. Una persona que fue noticia hace un tiempo por haberse operado partes de su cuerpo y convertirse en un personaje similar a un elfo.

Se trata de Luis Padrón, un joven alto, rubio, blanco, de ojos bien claros, que comienza a responder con contenido político a las preguntas de este cronista. "Nosotros no estamos acá para apoyar a Macri ni a Bullrich ni a Alverso. Nosotros estamos acá para apoyar a Milei", afirma sobre una posible alianza con el macrismo.

Un denominador común en la mayoría de la militancia libertaria es que no hay lugar para negociar ni tejer coaliciones con lo que ellos han denominado "la casta política". Y lo dejan bien en claro: "Si Milei transa con Macri o con la casta, no lo apoyo más", cuenta un joven que está abrazado por una bandera confederada en el Luna Park. Ese estandarte es el símbolo de la institución de la esclavitud. Los confederados en Estados Unidos abogaban por la supremacía blanca.

Milei tuvo que salir a repudiarlo hoy y hasta contó que si lo veía "lo sacaba a patadas en el culo". Sin embargo, se coló en el acto de ayer una esvástica. Un hecho vergonzoso. Además, el ya electo diputado trata de dejar en claro que él no promueve esas ideas. En sus actos se generan escenarios similares al fascismo norteamericano liderado por Donald Trump, con consignas contra negros y judíos.

Cuando la celebración llegaba a su punto máximo de festejo por los resultados que confirmaban un potente 17% en CABA para los libertarios apareció un arma a través de un hombre de seguridad. Una imagen que hizo recordar al primer capítulo de la exitosa serie El Reino, estrenada este año en Netflix, donde un candidato a presidente es asesinado en un acto de campaña. El escenario era el mismo: el Luna Park.

El hecho no pasó a mayores. El custodio fue retirado y luego despedido. Según Milei, "no tenía un arma letal sino de aire comprimido". Por las dudas, hoy el armador del espacio de Milei, Carlos Maslatón, se manifestó en Radio Con Vos a favor de la portación de armas y de presentar proyectos para llevarlo a cabo.

El circo de Milei toma su parte más racional cuando dos jóvenes de 18 y 20 años conversan con El Destape y cuentan por qué apoyan a Milei: "A mi papá lo echaron del trabajo en 2017, no consiguió más trabajo y yo estoy igual. Todavía no encontré mi primer trabajo. Este sistema no sirve. Ni Macri hizo nada y el peronismo no puede arreglarlo y va a fundir el país", dice una joven que prefiere el anonimato. El desencanto con la política y la desesperanza, dos de los principales leit motiv de cualquier militante joven libertario. Y un canto que da miedo, pero crece y se escucha cada más fuerte como tronó ayer en el Luna: "La casta tiene miedo".