La militancia ultramacrista de LN+ se vistió de gala con la presencia de la exgobernadora María Eugenia Vidal y lo único que quiso saber Eduardo Feimnann es si "La Leona" está considerando su candidatura. Si bien jugó con el misterio, Vidal terminó deslizando sus intenciones de ir por la presidencia de la Nación.

En principio, María Eugenia Vidal cuidó las formas y sostuvo: "Todavía no definí mi candidatura, ni si voy a ser candidata o no este año. En este contexto, quiero ser coherente con lo que digo. No me parece lo más relevante, la elección todavía está lejos y hoy siento que tenemos otras urgencias y no las cuestiones partidarias". Pero Feinmann quería su victoria diaria y buscó la confirmación a como diera lugar.

"¿Habló con Mauricio Macri en los últimos días?", preguntó el periodista y, no conforme, insistió: "¿le pidió que sea candidata en la Provincia?". La exgobernadora seguía medida con sus palabras, pero empezó a abrir las posibilidades al expresar que el expresidente "tiene una posición tomada". "Me parece mejor que lo diga él antes que yo", agregó.

En este sentido, el periodista macrista quiso sacarse la duda y le preguntó si "le gustaría ser presidenta de este país" y, como si no se hubiera dado cuenta de lo que venía sosteniendo, Vidal se mandó con todo. "Me gustaría, sí, me gustaría. No me desespera, para mí es importante ser parte de un proyecto colectivo y contribuir desde mi lugar", afirmó.

"Hoy siento que después de haber tenido la experiencia en la Ciudad y en la Provincia, desde ese lugar puedo aportar en el gobierno Nacional", aclaró y para que no queden dudas, Feinmann insistió: "¿Volvería a ser gobernadora?". "Siento que es una etapa que se cumplió. También siento que es momento de dejar lugar para nuevos liderazgos", respondió.

Como no es menor la ambición de la referente de Juntos por el Cambio con quien Mauricio Macri busca recuperar el vínculo, Vidal aclaró que tampoco tiene intenciones de ir para el Gobierno de la Ciudad. "Hoy pienso en transformar el país y en discutir los problemas de los argentinos. Siendo gobernadora descubrí que la mejor manera de ayudar a los bonaerenses y también a los porteños es estando en el gobierno Nacional y resolviendo los problemas de la Argentina", completó.