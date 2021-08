Elecciones 2021 | Tolosa Paz: "Si Manes no es como Macri que vaya por fuera de Juntos"

La candidata acusó además a Bullirich y Santilli de usar la agenda de la inseguridad con marketing.

La primera candidata a diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, acusó a la oposición de hacer carancheo en la campaña para estas elecciones 2021, afirmó que para la ex gobernadora María Eugenia Vidal nunca es momento de debatir y afirmó que el peronismo debe resolver lo problemas que dejó Mauricio Macri.

"Para Vidal nunca es momento de debatir. En cada campaña electoral tratan de construir una agenda muy lejos de lo que necesita la Argentina”, enfatizó la dirigente quien además explicó que "los candidatos del FDT tenemos muy claro que hay que reafirmar el rumbo que tomó la Argentina desde el 10 de diciembre de 2019 y sostener en el Congreso la idea de que el país se reconstruye a través del trabajo”.

En declaraciones a El Destape Radio, la dirigente peronista dijo: “Pareciera que Manes viene de afuera de la política a ofrecer una mirada superadora. Si no es como Macri, que arme un partido aparte”. “No hay claridad”, sostuvo y agregó acerca de la oposición: “Hay mucho carancheo y mucho ruido”.

Asimismo, Tolosa Paz aseguró: “La matriz impositiva tiene que ser revisada. Estamos los que pensamos que tiene que ser progresiva. Que las pymes y los sectores más desprotegidos tienen que tener una matriz impositiva que permita seguir desarrollándose. Debe haber una presión más fuerte sobre grandes empresas, grandes fortunas y grandes patrimonios".

“Macri dio vuelta la matriz impositiva. No somos todos los mismo”, explicó.

La candidata sostuvo que en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el delito es un problema y que la oposición busca apropiarse de ese problema para hacer campaña. "No hay política de seguridad si aplastamos a los agentes a la pobreza. Veo hoy que hay un esfuerzo presupuestario del Presidente y del gobernador bonaerense para que todos nuestro personal en la provincia tenga un fortalecimiento de sus capacidades y también de su salario".

La dirigente sostuvo que la desigualdad genera inseguridad ciudadana. "No hay derecho a la seguridad ciudadana si tenemos los niveles de desigualdad que tenemos en el AMBA. No hay seguridad ciudadana si vivís en un rancho de chapa con diez cuadras de barro, sin luminaria pública, sin parada de colectivos. Hay una agenda basada en las desigualdades que tenemos que reconstruir. Esa agenda Cambiemos la toma en un proyecto político que genera desigualdad porque creen que la agenda de seguridad va a resolver lo que de fondo no nos animamos a cuestionarnos".