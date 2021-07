Elecciones 2021 Santa Fe: Sacnun se refirió a la PASO y se identificó como kirchnerista

La senadora y precandidata en Santa Fe sostuvo que la identidad política de su sector no está en discusión” de cara a las PASO del 12 de septiembre.

La senadora y precandidata a renovar su banca por el Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun, se refirió a la interna en Santa Fe frente a las elecciones 2021 y reconoció que se hizo el esfuerzo de evitar las PASO. “Hicimos un gran esfuerzo por recrear lo que entendemos fue una decisión absolutamente correcta de Cristina cuando en 2019 tomo la decisión de constituir un frente electoral diverso y plural que nos permitiera recuperar el gobierno”, expresó en diálogo con El Destape Radio.

La legisladora afirmó que el Frente de Todos es un frente "plural y diverso" y consideró que "para constituir proyecto nacional en Santa Fe tenemos que tener una mirada lo más amplia posible”. Además, admitió que se identifica "como kirchnerista”. “Yo ingrese al Senado en el 2015 acompañando desde el kirchnerismo. Siempre trabaje desde el mismo lugar. Basta ver toda mi participación en el Senado de la Nación, no solamente como he votado sino de lo que he dicho”, expresó Sacnun.

“Por supuesto que me identifico como kirchnerista”, expresó María de los Ángeles Sacnun en diálogo con El Destape Radio.

En ese sentido, Sacnun agregó: “No hay dudas de lo que represento y expreso. Soy la responsable de Casa Patria en la provincia, en Rosario. La identidad política no está en discusión”.

La senadora habló sobre la candidatura Agustín Rossi y afirmó que le tiene "un respeto político a él y a su expresión política en la provincia". “Agustín había planteado públicamente que no quería ser candidato y quería estar en el 2023 al lado del presidente como ministro de Defensa. A nosotros nos honra contar con un ministro en el gobierno nacional”, afirmó Sacnun y consideró que “el proceso democrático no tiene que obturarle la participación a nadie".

Para Sacnun, "esta tiene que ser un PASO donde discutamos idea y confluyamos de cara a noviembre para que el Frente de Todos se alce con una victoria en Santa Fe”. “Aquellos sectores que creemos en una patria con mayor igualdad, con posibilidades de reindustrializar el país, debemos estar más unidos que nunca. Hay que apuntalar las gestiones de aquellos gobernadores que forman parte del Frente de Todos”, sostuvo y agregó: “Espero que salgamos fortalecidos de las PASO”.