Elecciones 2021: Milei salió a responderle a La Renga, tras la queja por el uso de "Panic Show"

El grupo de rock se había mostrado enojado con el referente liberal, quien se animó a cantar uno de los temas más reconocidos de la banda, "Panic Show".

El precandidato a diputado nacional del Frente La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, se refirió a la manifestación hecha por el grupo musical La Renga sobre el uso de una de sus canciones en el acto de cierre de campaña de cara a las elecciones 2021 y los destrozó. El grupo se distanció del referente liberal, quien se animó a cantar uno de los temas más reconocidos de la banda: "Panic Show".

"Los primeros que deberían ser dar el ejemplo son ellos mismos porque cantaban en los actos de Cristina Kirchner", sentenció Milei. En ese sentido, agregó: "Parece que les molesta más el uso por parte de un liberal que la cuestión política. Y después lo disfrazan con un eufemismo pero ellos hasta cobraron por estar en los actos de Cristina".

"Yo no ando con un cartelito que diga `busco amigos´. Me parece bárbaro que no quieran ser mis amigos, no tienen por qué serlo. Ahora, censurar el uso de un determinado tema cuando se respetan los copyright y se hacen los pagos pertinentes es lo que no me parece. ¿Cuál es el problema?", se quejó Milei.

El grupo de rock cruzó al economista y afirmó que “está mal, legal y moralmente, tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio”. Milei había cerrado el último fin de semana su campaña electoral de cara a las PASO entonando las estrofas del tema "Panic Show".

En un breve texto subido esta tarde en sus redes sociales, la agrupación que es emblema de la autogestión y la independencia en la escena rockera desde su aparición a fines de 1988 concluyó: “Un seguidor de nuestra banda jamás haría eso...”.