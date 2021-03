Elecciones 2021: Macri dijo que no será candidato y amenaza con volver en 2023 El ex presidente se refirió a las próximas elecciones y aseguró que la "democracia está en riesgo", pero no dio detalles sobre lo que pasará en 2023.

23 de marzo, 2021 | 22.50 Después de haber presentado su libro "Primer Tiempo", el ex mandatario Mauricio Macri, aseguró que no será candidato en 2021 por Juntos por el Cambio y, cuando le preguntaron si lo será en 2023, dio una confusa respuesta. El actual líder de la oposición aseguró que "la democracia está en riesgo". El dólar blue cae: ¿Por qué no bajan los precios? Luego de haber perdido en 2019, el mandatario respondió muy rápido que "no será candidato en 2021" pero que no sabe si será en 2023. En ese sentido, volvió a asegurar, con el mismo discurso de siempre, que "un sector del peronismo nos hizo creer que íbamos a acordar y se quedaron con ellos". En ese sentido, también hizo un comentario sobre "los halcones y las palomas" en Juntos por el Cambio. MÁS INFO LN Macri admitió que omitió su verdadero plan para que lo gente lo vote en 2015 Al respecto, ante la consulta de Laura Di Marco sobre si "las palomas que son María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta" pueden ser parte de un nuevo intento en el gobierno, Macri añadió: "Con matices, todos vamos a trabajar juntos. Somos el cambio o no somos nada". Como ocurre en cada una de sus entrevistas, el líder de Juntos por el Cambio volvió a disparar contra la actual vicepresidenta de la Nación y hasta se animó, con pocos argumentos, a psicoanalizarla. "Cristina Kirchner no está bien. No tiene contacto con la realidad, genera su verdad y la repite con una fuerza y un liderazgo que logra que un porcentaje de la sociedad termine creyendo a partir de lo que ella dice que sucede. Como es el cinismo del lawfare. Son todas causas que se habían iniciado antes de mi gobierno y repiten que mi gobierno la persiguió", expresó. TWITTER

