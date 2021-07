Elecciones 2021: las figuras mediáticas de Cambiemos que pueden quedar afuera

Algunos están casi adentro pero otros todavía se encuentran en negociaciones. Uno por uno, cómo están de cara al cierre de listas.

El armado de las listas para diputados nacionales puede dejar varios heridos en el camino. Hay figuras mediáticas, o de cierto conocimiento público, que tienen que renovar sus bancas por Juntos por el Cambio y se podrían encontrar con un lugar un tanto incómodo para estas elecciones 2021. Algunas, a esta altura, se encaminan a estar incluidas pero otras siguen en negociación, como es, al cierre de esta nota, el caso de Fernando Iglesias, uno de los pedidos por Mauricio Macri.

Este año se renovará la mitad de la Cámara de Diputados, 127 bancas que tendrán que someterse a la votación ciudadana. El interbloque opositor pondrá en juego 60 a nivel nacional y el Frente de Todos lo hará con 51. Se trata de legisladores y legisladoras electos en 2017 y cuyos mandatos finalizarán el 10 de diciembre.

Los nombres de la Ciudad

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, Cambiemos deberá renovar 10 lugares. Se descarta que harán una buena elección con María Eugenia Vidal como cabeza de lista en un distrito que les es muy amigable por lo que podrían volver a teñir de amarillo esos espacios. Sin embargo, hay varias incógnitas y aún más negociaciones, dado que en la Capital Federal tienen muchos aliados que quieren sumar sus nombres propios.

Allí, caras relevantes verán finalizado su mandato y algunos tienen más chance que otros de estar en las listas. La inclusión de Fernando Iglesias fue un pedido de Mauricio Macri pero no de Horacio Rodríguez Larreta, ni de María Eugenia Vidal o de la propia Patricia Bullrich, por lo tanto su presencia continúa en negociación, señalan desde el larretismo, pero estaría. Tal vez, con suerte, en un cuarto puesto o mitad de la lista para atrás, pero no está cerrado. Pareciera que lo quieren ubicar en algún lado, más como compromiso que por deseo propio. Por la UCR, Facundo Suárez Lastra también deberá renovar pero todavía no hay precisiones.

También son un interrogante las dirgentas de la Coalición Cívica Paula Oliveto y Carmen Polledo. El espacio de Elisa Carrió tiene varios nombres en negociación pero no hay espacio para todos. En el top tres, sólo hay lugar para uno y se especulaba con Oliveto. Por el lado de los hombres de este partido, Fernando Sánchez está en la danza de posibles postulantes. La Ciudad renovará 13 escaños, por lo que tampoco hay demasiados renglones en el listado.

Los aliados, en tanto, se espera que tengan más peso dentro del armado de las boletas locales para la Legislatura porteña. La cabeza aún no fue definida y suenan nombres vinculados a Larreta, de su riñón: el diputado Álvaro González; el secretario de Ambiente y jefe de campaña 2019, Eduardo Macchiavelli que hace presencia en distintas provincias en nombre del jefe de Gobierno; y Fernando Straface.

Straface es secretario de Gobierno y fue el encargado de lograr no sólo que Vidal sea candidata sino, sobre todo, que Bullrich no lo sea. Eso le dio varios puntos. La llegada de la ex gobernadora conllevará cambios en el gabinete y se empieza a barajar la posibilidad de que esa secretaría quede bajo su dominio, pero no será el único lugar, también sucedería lo mismo con el Ministerio de Justicia. Así, Straface puede permanecer en el puesto que ocupa, ascender a Ministro de Gobierno o liderar la boleta a legisladores porteños. Todo en debate.

La puja bonaerense

Electa por la provincia de Buenos Aires, la figura mediática que pondrá en juego su banca es Graciela Ocaña. En el distrito más populoso del país, Cambiemos apostará a renovar 14 lugares propios. Allí se elegirán en total 35 diputados nacionales por lo que las boletas podrán ser más amplias. Desde el armado larretista analizan que la mujer que denunció el Plan Qunita podría ser la segunda de Diego Santilli, el primer candidato que impulsan tanto Larreta como los intendentes y dirigentes bonaerenses PRO. Quien también podría sumarse por la Coalición Cívica sería Juan Manuel López, actual jefe de bloque. En 2017 ingresó por la Ciudad pero ahora cambió su domicilio.

La provincia no es sencilla. Dentro de las múltiples negociaciones, desde el larretismo buscaron tentar a Emilio Monzó con el tercer lugar de la boleta, una propuesta similar a la que se barajó desde el sector radical comandado por Facundo Manes, que estará secundado por Margarita Stolbizer.

Desde el Gobierno porteño no visualizan una interna fácil entre ambos candidatos, sobre todo porque el neurocirujano es una novedad para la ciudadanía y si bien no tiene trayectoria política, está teñido de ella. La diferencia entre los dos va a estar en la tercera sección electoral, con más de cuatro millones de votantes y una fuerte gestión política comandada por Néstor Grindetti, intendente de Lanús. Un sector en el que Larreta y Santilli se mostraron en varias oportunidades.

Las internas de Córdoba y Santa Fe

Juntos por el Cambio tal vez sólo pueda sacar una foto de unidad en la Ciudad. Tendrá PASO en Buenos Aires pero también en otras provincias que están picantes, como Córdoba y Santa Fe. En la primera, se baraja que Héctor Baldassi renueve su banca de diputado nacional pero restará saber cómo se amalgamará el espacio porque hay otros que también quieren jugar, como los radicales Rodrigo De Loredo y Ramón Mestre. Además, el PRO quiere a Gustavo Santos para la Cámara Baja. Alguno deberá desistir pero habrá internas.

Por otro lado, esa provincia enfrenta a varias figuras que quieren ir por el Senado de la Nación. En principio, el PRO lo quiso ubicar a Santos pero lo bajaron. En escena aparecen dos diputados que tienen mandato hasta el 2023 pero que podrían jugar para entrar a la Cámara Alta: Luis Juez y Mario Negri. Uno de los dos va a ir, analizan desde el armado larretista y reconocen que las encuestas le dan mejor al jefe del interboloque en Diputados. Pero no hay nada definido.

En Santa Fe también habrá internas y sumará la inclusión de nombres llamativos. Federico Angelini, actual diputado PRO, ya se lanzó como precandidato a senador e irá secundado por la mediática Amalia Granata que no entrará porque se especula con una victoria del peronismo. Pero mide bien y traccionará votos. En la boleta de diputados estará Luciano Laspina para renovar, al igual que Gisela Scaglia, que irá segunda.

En tercer puesto aparece la figura de Jorge Faurie, el ex Canciller de Mauricio Macri, hoy envuelto en un escándalo internacional: durante su gestión, en el gobierno de Cambiemos, se enviaron gendarmes y armamentos bélicos a Bolivia en complicidad con el golpe de Estado contra Evo Morales. Los dirigentes aseguran que su postulación se definió antes y que no está regida por la necesidad de otorgarle la protección de los fueros.

Del lado de enfrente, se conformó una lista mucho más moderada para enfrentar a la que cuenta con el apoyo de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. En principio, la cabeza de la boleta estará en manos del radical José Corral, seguido del PRO Roy López Molina y Lucila Lehmann por parte de la Coalición Cívica. El 14 de julio quedarán definidas las internas y el 24 los nombres. Cada vez falta menos.