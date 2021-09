Elecciones 2021: la llegada de Macri calentó la interna de Cambiemos en Santa Fe

Una encuesta muestra una diferencia ajustada entre dos listas de Cambiemos y aceleraron la estrategia para sacar ventaja.

La convivencia entre varias boletas no iba a ser fácil como tampoco, como advirtió algún dirigente, lo iba a ser la aparición de Mauricio Macri en las internas de Juntos por el Cambio. Eligiendo las provincias en las cuales aparecer, el ex presidente concentró su actividad de campaña en distritos clave como Buenos Aires, la Ciudad y viajó esta semana a Santa Fe donde su alianza pone cuatro listas en el centro del ring. Él optó por elegir una y llamó la atención que una precandidata radical le mandara directamente un mensaje al fundador del PRO para cuestionar su postura. No es la primera vez que algún postulante le pega al hombre de Tandil y probablemente no sea la última, pero los golpes recibidos tienen una razón de ser: las PASO están ajustadas y hay que polarizar. Tanto desde el Frente de Todos como, evidentemente, algunos sectores cambiemitas lo eligieron como la figura de las batallas.

La precandidata a senadora de una de las listas de Juntos por el Cambio en Santa Fe, la periodista radical Carolina Losada, le envió una "carta abierta" a Macri para que evite "que el favoritismo en una interna le regale una banca al kirchnerismo que hoy es de JxC". "Con cualquiera de los otros precandidatos no hay riesgo de regalarle nada a Cristina, se lo digo con el mayor de los respetos".

En esa frase, Losada hace referencia al reemplazo de Federico Angelini en la Cámara Baja. El diputado ingresó en 2019 y hoy pelea para conseguir un lugar en el Senado dejando vacante su silla. Cesira Arcando, del partido del fallecido Gerónimo "Momo" Venegas, figura en la línea sucesoria pero por la ley de paridad, sale un hombre, entra un hombre. Quien llegará al recinto será Carlos de Lorenzi que, de hecho, apoya la candidatura de la periodista.

Los cimbronazos eran esperados. Cuando volvió de Europa, algunos temieron que la aparición de Macri tensionara las internas, sobre todo porque hay figuras PRO en varias listas pero llamó la atención que alguien de la UCR se enfrentara directamente con el nombre principal del otro espacio. También forma parte de la batalla entre ambos sectores para ver quién gana más protagonismo en estas elecciones, pensando en 2023. El mensaje se dio luego de que el boquense viajara a Rosario para bancar la propuesta de Federico Angelini - Amalia Granata para el Senado, Luciano Laspina - Gisela Scaglia - Jorge Faurie para Diputados.

Elecciones PASO 2021 Santa Fe: qué dicen las encuestas

La disputa tiene su razón de ser. Según un sondeo de Aresco, de Julio Aurelio, en el mes de agosto, la lista de Angelini y Granata tiene una tendencia de voto del 12,2% mientras que la de Losada - Mario Barletta se ubica en el 10,1%. Distancia dentro del margen de error. Un poco más abajo están las otras dos propuestas opositoras: la de Maximiliano Pullaro y Gabriel Chumpitaz, con la banca de Martín Loustau, alcanza el 7,9% y la de José Corral y Rodrigo López Molina, con el apoyo de Elisa Carrió, el 6,2%.

El primo de Carrió, con quien mantiene una muy buena relación, Mario Barletta, está en la boleta de Losada pero no tiene la banca de la dirigenta de la Coalición Cívica, que optó por apoyar a la propuesta más equilibrada en repartición de espacios, alejada del PRO duro. La cúpula del partido porteño decidió concentrar todas las fuerzas bajo los nombres de Angelini y Laspina, por lo que algunos interpretan que la embestida de la periodista radical tuvo algo de celos o bronca en sus orígenes. Incluso, al menos un par de nóminas apuntan contra ella con un dato colorido: en plena campaña, hace publicidad en redes sociales (de una camioneta para las recorridas o una parrilla de varios cientos de miles de pesos), algo así como un financiamiento extra.

Con diferencias, según la encuesta de Aresco, todas las propuestas de Cambiemos son fuertes en los sectores medios y altos - Angelini y Losada son los que están más arriba - y el Frente de Todos tiene más poder en las clases bajas y medias bajas pero también supera a las listas de la oposición, de forma individual, en los otros dos segmentos. Además, de forma separada, el FdT también saca ventaja en Gran Rosario, Santa Fe Capital y el resto de la provincia. Con esos datos, hasta el mes pasado, el oficialismo cosecharía entre sus dos listas un 32,1% de los votos, JxC un 36,4% entre las cuatro nóminas y el Frente Amplio Progresista un 17,3% sumando sus dos boletas en las PASO.

La batalla no es sólo de Santa Fe. Macri también participó de la interna cordobesa, todavía no de forma presencial, y fue el blanco de los ataques. Florencia Arietto, mano derecha de Patricia Bullrich, dijo no entender por qué el ex presidente apoya la propuesta "tibia" de Mario Negri para el Senado y Gustavo Santos para Diputados. Ella, como la titular del PRO, banca la nómina de Luis Juez y Rodrigo de Loredo. Segunda vez que alguien plantea que el ex varado cometió un error.